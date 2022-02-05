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03.02.2022 13:07
Рубрика: Происшествия

В Челябинске поставщиков технопарков оштрафовали на 7,7 млн рублей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Челябинские антимонопольщики выявили картельное соглашение среди поставщиков оборудования для детских технопарков. Две местных компании и индивидуальный предприниматель по итогам торгов в 2018-2019 годах получили контракты на 140 миллионов рублей, сообщили в региональном управлении ФАС.

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- Организации приняли участие в 52 аукционах, - рассказала представитель ведомства Наталья Мартынюк. - Одна из них победила в 26, другая - в 11. Индивидуальный предприниматель одержал победу лишь однажды. При отсутствии других участников все организации вели согласованную политику, снижая начальную цену контракта не более чем на 0,5-2 процента.

Антимонопольщики установили, что участники торгов подавали заявки с одного IP-адреса, принадлежащего дому творчества. Помещения они использовали как общую площадку для коммерческой деятельности, заключив соглашения о сотрудничестве в научно-технической, инновационной и производственной сферах.

Как считают в УФАС, эти соглашения не давали права на совместные действия на торгах. Принимая участие в закупках, хозяйствующие субъекты должны действовать самостоятельно, добросовестно и соблюдать антимонопольное законодательство .

Одна из компании по итогам рассмотрения дела о картеле оштрафована на 5,4 миллиона рублей, другая - на 2,3 миллиона. Административное дело в отношении третьего участника сговора еще находится на рассмотрении.

Кроме того, материалы расследования переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье об ограничении конкуренции (статья 178 УК РФ), предусматривающей наказание от крупного штрафа до трех лет лишения свободы, а в случае извлечения особо крупных доходов - до шести лет лишения свободы.

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