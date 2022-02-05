Новости

Соболев спас "Спартак" в матче против "Джохора" и поучаствовал в потасовке 18:44
Российские хоккеистки уступили американкам на Олимпиаде в Пекине 18:42
В Москве отменяют карантин для контактировавших с пациентами с COVID-19 18:22
В ООН прокомментировали новость Bloomberg о "вторжении" России на Украину 18:17
Семен Елистратов назвал дисквалификацию нашей смешанной команды справедливой 18:15
РПЦ готова участвовать в адаптации бывших заключенных 18:08
Захарова: Обострение в риторике западных СМИ связано с проведением Олимпиады в "не той стране" 18:01
РПЦ выразила готовность участвовать в адаптации бывших заключенных 17:57
Ассистент Карпина рассказал о разговоре с Дзюбой на сборе "Зенита" 17:48
Ученые увидели меньший риск попасть в больницу при "омикроне", чем при "дельте" 17:43
Митрополит Иларион: Святая вода не должна и не может продаваться в храмах 17:34
Протестующие привезли навоз к парламенту Молдавии 17:33
Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ провели патрулирование в небе над Беларусью 17:29
Философскому факультету МГУ исполнилось 80 лет 17:09
В Москве отменен карантин в классах школ и группах детских садов по COVID-19 17:04
Российских шорт-трекистов дисквалифицировали в полуфинале микста 16:55
Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с ковидом 16:48
Митрополит Иларион рассказал, когда не нужно крестить детей 16:27
Шведский фристайлист Вальберг выиграл золото Олимпиады в Пекине в могуле 16:27
Россиянам упростили правила выписки после COVID-19 16:23
Камилу Валиеву официально заявили на короткую программу командного турнира ОИ 16:21
В Петербурге ушел из жизни режиссер Виктор Бутурлин 16:16
Словенка Богатай выиграла прыжки на лыжах с обычного трамплина 15:56
Украина протестирует в феврале отключение от энергосетей России и Беларуси 15:55
Оперштаб Москвы: Срок лечения COVID-19 сокращается до 7 дней 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
05.02.2022 18:08
Рубрика: Общество

РПЦ готова участвовать в адаптации бывших заключенных

Текст: Елена Яковлева

Русская православная церковь может принять участие в ресоциализации бывших заключенных, сообщил глава ОВЦС Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион, выступая в телепередаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
Путин поддержал идею создания должности заместителя главы ФСИН по пробации

"Конечно, церковь готова всячески помогать и тем людям, которые выходят на свободу, - сказал он. - Помогать им, прежде всего, вернуться к нормальной жизни, к своей семье, к исполнению служебных обязанностей. И забыть как страшный сон тот опыт, который они имели в местах лишения свободы".

По словам митрополита, это очень актуальный и важный вопрос, так как в местах лишения свободы находятся десятки, а может, и сотни тысяч людей.

"Адаптация к свободе, к жизни по закону, далеко не для каждого из них проходит гладко, - отметил митрополит. - И, что греха таить, многие люди, которые один раз провели время в местах лишения свободы, туда возвращаются".

Он напомнил, что священники церковного отдела по тюремному служению уже сопровождают заключенных в тюрьмах, делая все зависящее от них, чтобы облегчить их участь.

Напомним, что министр юстиции Константин Чуйченко сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что проект закона, предусматривающего создание службы пробации - по адаптации заключенных к жизни на воле - уже подготовлен. Она может появиться в России к середине 2023 года​​​.

Общество Религия Происшествия Правосудие Тюрьмы

Главное сегодня

В Москве отменен карантин в классах школ и группах детских садов по COVID-19
Депутат Госдумы назвал провокацией публикации Bloomberg и Bild о вторжении России на Украину
Президент Турции Эрдоган сообщил, что заразился "омикроном"
"Газпром": Из ПХГ Европы отобрано уже 85% от закачанного летом газа
Американские десантники начали прибывать в Польшу
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов