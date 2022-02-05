РПЦ готова участвовать в адаптации бывших заключенных

Русская православная церковь может принять участие в ресоциализации бывших заключенных, сообщил глава ОВЦС Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион, выступая в телепередаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

"Конечно, церковь готова всячески помогать и тем людям, которые выходят на свободу, - сказал он. - Помогать им, прежде всего, вернуться к нормальной жизни, к своей семье, к исполнению служебных обязанностей. И забыть как страшный сон тот опыт, который они имели в местах лишения свободы".

По словам митрополита, это очень актуальный и важный вопрос, так как в местах лишения свободы находятся десятки, а может, и сотни тысяч людей.

"Адаптация к свободе, к жизни по закону, далеко не для каждого из них проходит гладко, - отметил митрополит. - И, что греха таить, многие люди, которые один раз провели время в местах лишения свободы, туда возвращаются".

Он напомнил, что священники церковного отдела по тюремному служению уже сопровождают заключенных в тюрьмах, делая все зависящее от них, чтобы облегчить их участь.

Напомним, что министр юстиции Константин Чуйченко сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что проект закона, предусматривающего создание службы пробации - по адаптации заключенных к жизни на воле - уже подготовлен. Она может появиться в России к середине 2023 года​​​.