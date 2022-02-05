Постановление правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2022 года № 60 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Пункт 2-1 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"С 02.02.2022 торжественную регистрацию рождения осуществлять при условии обеспечения соблюдения состояния требований, указанных в абзацах третьем -двенадцатом настоящего пункта. Действие настоящего абзаца не распространяется на родителей ребенка, рождение которого регистрируется".

1.2. Пункт 2-5.10 постановления после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

"запрета допуска с 02.02.2022 по 13.02.2022 посетителей, не достигших возраста 18 лет (за исключением объектов общественного питания, находящихся в помещениях образовательных организаций);".

1.3. В абзаце одиннадцатом пункта 2-5.10 постановления слово "десятого" заменить словом "одиннадцатого".

1.4. Абзац семнадцатый пункта 2-5.13 постановления после слов "спортивную подготовку" дополнить словами "в части, не запрещенной настоящим постановлением".

1.5. Абзац первый пункта 2-5.14 постановления после слов "спортивную подготовку" дополнить словами "в части, не запрещенной настоящим постановлением,".

1.6. Пункт 2-5.15 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"С 02.02.2022 по 13.02.2022 осуществлять работу объектов розничной торговли (за исключением аптечных учреждений, а также объектов розничной торговли в части реализации исключительно непродовольственных товаров первой необходимости в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, и (или) продовольственных товаров) при условии запрета допуска посетителей, не достигших возраста 18 лет".

1.7. В абзаце первом пункта 2-50 постановления слова "С 01.11.2021" заменить словами "С 02.02,2022".

1.8. В абзацах первом, пятом, двенадцатом, тринадцатом и семнадцатом пункта 2-50 постановления слова "более 40" заменить словами "более 20".

1.9. В абзаце тринадцатом пункта 2-50 постановления слова "с 26.11.2021" заменить словами "с 02.02.2022".

1.10. Абзац второй пункта 2-72.1 постановления после слов "спортивную подготовку" дополнить словами "в части, не запрещенной настоящим постановлением".

1.11. Пункт 2-72.4 постановления исключить.

1.12. Дополнить постановление пунктами 2-73 и 2-74 следующего содержания:

"2-73. С 02.02.2022 по 13.02.2022 запретить (временно приостановить):

2-73.1. Реализацию образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в помещениях образовательных организаций (за исключением реализации указанных программ в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку в части, не запрещенной настоящим постановлением, при условии соблюдения требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - постановление № 16).

Образовательную деятельность по образовательным программам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, осуществлять с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Действие настоящего пункта не распространяется на проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 /22 учебном году, итогового сочинения (изложения) для обучающихся, экстернов по образовательным программам среднего общего образования 02.02.2022, а также реализацию образовательных программ начального общего образования, основного общего образования в отношении обучающихся с 1 по 6 классы при условии соблюдения требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе постановления № 16.

2-73.2. Реализацию дополнительных общеобразовательных программ в помещениях образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования.

Образовательную деятельность по образовательным программам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, осуществлять с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Действие настоящего пункта не распространяется на реализацию дополнительных общеобразовательных программ в отношении обучающихся с 1 по 6 классы в указанных образовательных организациях при условии недопущения смешения обучающихся разных классов.

2-73.3. Реализацию образовательных программ среднего профессионального образования в помещениях организаций, реализующих указанные программы (за исключением VII Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Санкт-Петербурга, а также реализации указанных программ в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку в части, не запрещенной настоящим постановлением, при условии соблюдения требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе постановления № 16).

Образовательную деятельность по образовательным программам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, осуществлять с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2-73.4. Посещение гражданами, не достигшими возраста 18 лет, объектов общественного питания (за исключением случаев, указанных в абзацах тринадцатом -шестнадцатом пункта 2-5.10 настоящего постановления, а также объектов общественного питания, находящихся в помещениях образовательных организаций), объектов розничной торговли (за исключением аптечных учреждений, а также объектов розничной торговли в части реализации исключительно непродовольственных товаров первой необходимости в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, и(или) продовольственных товаров), а также спортивных и физкультурных мероприятий в качестве участников (за исключением мероприятий, проводимых в рамках спортивной подготовки в части, не запрещенной настоящим постановлением, а также мероприятий, проводимых на открытом воздухе).

2-73.5. Осуществление спортивной подготовки в отношении лиц, не достигших 18 лет (за исключением этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также проживающих в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва, а также в условиях тренировочных мероприятий в режиме закрытого контура и на открытом воздухе).

2-73.6. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием граждан, не достигших возраста 18 лет, за исключением мероприятий, проводимых в рамках спортивной подготовки в части, не запрещенной настоящим постановлением, а также мероприятий, проводимых на открытом воздухе.

2-74. Установить, что с 03.02.2022 посещение гражданами помещений исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений Санкт-Петербурга, в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на территории Санкт-Петербурга (за исключением посещения гражданами указанных помещений в целях получения государственных услуг) осуществляется в соответствии с порядками посещения данных помещений, утвержденных соответствующими исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, а также исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга в отношении подведомственных им государственных учреждений Санкт-Петербурга (при наличии соответствующих порядков)".

1.13. Дополнить постановление пунктом 12.9 следующего содержания:

"12.9. До 03.02.2022 утвердить (при необходимости) порядки посещения помещений исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений Санкт-Петербурга, в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Санкт-Петербурга (за исключением посещения гражданами указанных помещений в целях получения государственных услуг), указанных в пункте 2-74 настоящего постановления".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.7 - 1.9 и 1.11, вступающих в силу с 02.02.2022.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







