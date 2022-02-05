У Джейсона Стейтема и Роузи Хантингтон-Уайтли родилась дочь

34-летняя модель и актриса Роузи Хантингтон-Уайтли во второй раз стала мамой. Супруга Джейсона Стейтема родила девочку, сообщает Daily Mail.

По информации источника, радостное событие произошло несколько дней назад в Лондоне. У пары уже есть сын Джек, родившийся в 2017 году. Летом 2021 года в своем Instagram девушка сообщила, что в семье ожидается пополнение.

Стейтем начал встречаться с Роузи в 2010 году. Влюбленные обручились в 2016 году, однако с тех пор об их свадьбе ничего не сообщалось. В 2018 году интервью модель заявляла, что они решили не спешить с этим.

Джейсон Стейтем наиболее известен по фильмам британского режиссера Гая Ричи - "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Гнев человеческий". Также снимался в картинах "Неудержимые", "Профессионал", "Форсаж 6", "Механик". В 2022 году выйдет новый фильм со Стейтемом в главной роли - "Операция "Фортуна": Искусство побеждать". Актеру 54 года.

Роузи Хантингтон-Уайтли появилась в третьих "Трансформерах" и "Безумном Максе: Дорога ярости".