Умер джазмен, основатель армянского шоу-бизнеса Артур Григорян

В Ереване на 64-м году жизни скончался композитор, автор песен, певец и педагог Артур Григорян. Об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на коллегу артиста Аниту Ахвердян. На протяжении долгих лет Григорян боролся с раком и умер в госпитале - уточняет национальная пресса.

Артур Григорян родился 31 июля 1958 года в Ереване. В 1991 году окончил факультет режиссуры Московского государственного университета театрального искусства и был назначен председателем Национального филармонического агентства Армении. Возглавлял Государственный джаз-бэнд Армении.

В 1994-м Григорян основал Государственный театр песни, был его художественным руководителем. В 1995-1998 годах - директором Ереванского дворца молодежи.

Артур Григорян считался основателем современного армянского шоу-бизнеса.