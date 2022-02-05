Умер советский джазмен и актер Олег Молокоедов

3 февраля в Вильнюсе, в Литве, скончался один из ярчайших музыкантов джазовой "вильнюсской школы" 70-80-х годов Олег Молокоедов, пианист, клавишник, музыкальный журналист, педагог и актер.

Артист ушел на 75-м году жизни. По сообщениям близких, причина смерти джазмена - кардиологическое заболевание, передает портал Джаз.ру.

Олег Павлович Молокоедов родился в Брашове, Румыния, 10 апреля 1947 года. Учился в Вильнюсском музыкальном училище по классу аккордеона, далее изучал композицию в Литовской государственной консерватории.

В середине 60-х играл на таллинской сцене со своим квартетом, после - во множестве эстрадных и джазовых коллективов Литвы. Переломным для Молокоедова стал 1979 год, когда он начал сотрудничать с корифеем "вильнюсской школы" саксофонистом Владимиром Чекасиным. После распада СССР Молокоедов собирал разные составы, участвовал в ансамблях других музыкантов, преимущественно - из числа последователей "вильнюсской школы".

В 1990 году Молокоедов появился в эпизодической роли в мрачнейшей фантастической драме Владимира Потапова "Посредник" - мини-сериале по первой части романа Александра Мирера "Дом скитальцев".