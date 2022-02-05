Умерла автор "Моего русского любовника" Мария Нуровская

3 февраля скончалась польская писательница, драматург и сценаристка Мария Нуровская, автор великого множества романов, выполненных, по большей части, в формате эротических женских мелодрам.

Начиная с середины 70-х пани Нуровская издала десятки опусов, среди которых "Не стреляйте в органиста", "Другой жизни не будет", "Мой русский любовник", "Супружеские игры", "Письма любви", "Танго втроем", "Моя жизнь с Марлоном Брандо", так далее, так далее.

Читатели покойную любили, критики относились благосклонно, киношники жаловали - экранизация второго романа Нуровской "По ту сторону смерти", 1977 года, вышла уже в 1979-м. "Барышни и вдовы" получили фильм и его расширенную версию в виде телесериала. Снят был сериал и по ее "Белому танго".

Нуровская родилась в 1944 году в селе Окулек. Закончила факультет польской и славянской филологии Варшавского университета. Работала стюардессой. Первый рассказ опубликовала в еженедельнике "Литература" в 1974-м. Книги Нуровской переведены на два десятка языков.

О кончине автор сообщил на Facebook сегодня ее зять. Причиной названа тяжелая болезнь, характер которой не уточнен.