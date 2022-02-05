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Умерла первая солистка "Поющих гитар" Галина Баранова

Новости
    05.02.2022, 12:23
Текст:   Олег Усков

2 февраля скончалась советская, российская певица и актриса Галина Баранова. Об этом сообщается в паблике социальной сети "ВКонтакте", посвященном творчеству артистки.

Галина Владимировна Баранова родилась в Сибири, в Барнауле, в семье летчиков. Пела с детства - и для военных, и для гражданских. В Ханты-Мансийске руководила кружком самодеятельности. В Тюмени во время гастролей оперной студии Ленинградской консерватории познакомилась с певицей Лидией Линьковой, по совету которой приехала в Ленинград - поступать в консерваторию. В 1963-м Баранова была принята на вокальное отделение Ленинградской консерватории, а в 1966-м, увлекшись эстрадой, вошла в состав ВИА "Поющие гитары", с которым объездила весь Союз с гастролями, за что была отчислена из консерватории. Позже певица начала исполнять исключительно романсы, чем заработала себе статус легенды.

Несколько раз Галина Владимировна появлялась на экранах - в музыкальном фильме актера и режиссера Юрия Рашкина "Всё это было, было, было…", в культовых "Бакенбардах" Мамина и криминальной комедии "Последнее дело Вареного".

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