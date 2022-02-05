В чем российский ПТРК "Корнет-Д1" превосходит американский Javelin

Новости

Соболев спас "Спартак" в матче против "Джохора" и поучаствовал в потасовке 18:44
Российские хоккеистки уступили американкам на Олимпиаде в Пекине 18:42
В Москве отменяют карантин для контактировавших с пациентами с COVID-19 18:22
В ООН прокомментировали новость Bloomberg о "вторжении" России на Украину 18:17
Семен Елистратов назвал дисквалификацию нашей смешанной команды справедливой 18:15
РПЦ готова участвовать в адаптации бывших заключенных 18:08
Захарова: Обострение в риторике западных СМИ связано с проведением Олимпиады в "не той стране" 18:01
РПЦ выразила готовность участвовать в адаптации бывших заключенных 17:57
Ассистент Карпина рассказал о разговоре с Дзюбой на сборе "Зенита" 17:48
Ученые увидели меньший риск попасть в больницу при "омикроне", чем при "дельте" 17:43
Митрополит Иларион: Святая вода не должна и не может продаваться в храмах 17:34
Протестующие привезли навоз к парламенту Молдавии 17:33
Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ провели патрулирование в небе над Беларусью 17:29
Философскому факультету МГУ исполнилось 80 лет 17:09
В Москве отменен карантин в классах школ и группах детских садов по COVID-19 17:04
Российских шорт-трекистов дисквалифицировали в полуфинале микста 16:55
Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с ковидом 16:48
Митрополит Иларион рассказал, когда не нужно крестить детей 16:27
Шведский фристайлист Вальберг выиграл золото Олимпиады в Пекине в могуле 16:27
Россиянам упростили правила выписки после COVID-19 16:23
Камилу Валиеву официально заявили на короткую программу командного турнира ОИ 16:21
В Петербурге ушел из жизни режиссер Виктор Бутурлин 16:16
Словенка Богатай выиграла прыжки на лыжах с обычного трамплина 15:56
Украина протестирует в феврале отключение от энергосетей России и Беларуси 15:55
Оперштаб Москвы: Срок лечения COVID-19 сокращается до 7 дней 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
05.02.2022 17:25
Рубрика: Власть

В чем российский ПТРК "Корнет-Д1" превосходит американский Javelin

Текст: Юрий Гаврилов
В ходе учения на дагестанском горном полигоне Аданак расчеты противотанковых ракетных комплексов "Корнет" Каспийской флотилии успешно поразили цели, имитирующие бронетехнику противника, и отработали смену огневых позиций. А морская пехота выполнила десантирование из бронетранспортеров и развернулась в боевые порядки.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

В пресс-службе Южного военного округа уточнили, что на учении было произведено два боевых пуска ракет из "Корнетов". Стрельбу расчеты вели на дистанциях более 5 тысяч метров. Результаты огня подтвердили, что противотанкисты Каспийской флотилии хорошо прошли переобучение в профильном учебном центре Минобороны России в Саратовской области.

Фото: Отдел информационного обеспечения Черноморского флота
Видео: Корабли Черноморского флота поразили воздушные и морские цели

Что касается усиленной ротной тактической группы полка морской пехоты Каспийской флотилии, то на учении она действовала на штатных БТР-82А. "Задачи морпехи выполняли в новейшей боевой экипировке "Ратник", - добавили в пресс-службе Южного военного округа.

В последнее время в СМИ нередко сравнивают российский "Корнет" с американским противотанковым ракетным комплексом FGM-148 Javelin. Особый ажиотаж в средствах массовой информации развернулся вокруг Javelin в связи массовой поставкой США этого оружия украинской армии. В Киеве американские комплексы называют чуть ли спасителями страны и средством, способным едва ли не коренным образом изменить ход боевых действий. Однако, как утверждают российские эксперты, это далеко не новое оружие имеет тактико-технические характеристики, оставляющие желать лучшего.

Напомним, что Javelin, предназначенный для поражения основных боевых танков и бронированных машин, был разработан и принят на вооружение армии США более двух десятков лет назад. Он обладает дальностью эффективной стрельбы в 2,5-3 километра. К тому же у поставляемых на Украину Javelin оканчивается срок эксплуатации и хранения. Поэтому их работоспособность, мягко говоря, вызывает сомнение не только у российских экспертов, но и у военнослужащих в самой Украине.

Опасения вполне оправданы, что подтверждают серьезные инциденты с Javelin. К примеру, 23 сентября прошлого года при демонстрации этого комплекса президенту Зеленскому на учении "Объединенные усилия-2020" произошел конфуз. Javelin просто не сработал - его ракета не вылетела из ствола.

Что касается российского "Корнета", разработанного в Тульском КБП "Приборостроение", благодаря конструкторским особенностям, он превосходит американский Javelin практически по всем параметрам. Так, последняя модификация нашего противотанкового комплекса - "Корнет-Д1", принятая на вооружение Российской армии в 2019 году, состоит из пусковой установки и ракеты, способной пробивать 1150 мм броню с динамической защитой на расстоянии до 10 километров. У американского Javelin эти показатели куда скромнее. Он способен пробить броню до 800 миллиметров на дальности не более 2,5-3 км.

Вообще, как говорят эксперты, по основным боевым параметрам - бронепробиваемости и дальности стрельбы - у наших "Корнетов" сегодня нет конкурентов в мире. По скорострельности Javelin тоже уступает. Он делает до 3 выстрелов в минуту, тогда как российский комплекс производит 4 выстрела в минуту.

Фото: Минобороны РФ
Боевые корабли Северного флота провели учения в Атлантическом океане

Кроме того, наш переносной противотанковый ракетный комплекс гарантированно (с вероятностью попадания 0,9), поражает всю линейку современных и перспективных танков и бронированных машин, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. А еще с его помощью можно уничтожать фортификационные сооружения, живую силу в укрытиях и даже малоскоростные низколетящие цели. Для этого в боекомплекте "Корнета" имеются разработанные специально для этого комплекса виды боеприпасов - кумулятивно-тандемные и фугасные, управляемые автоматической оптико-лазерной системой с наведением в лазерном луче.

Что же касается Javelin, то, как утверждают специалисты, для спасения от него достаточно оборудовать бронеобъект защитными экранами в виде металлической решетки или сетки.

Власть Безопасность Армия Оружие XXI века

Главное сегодня

В Москве отменен карантин в классах школ и группах детских садов по COVID-19
Депутат Госдумы назвал провокацией публикации Bloomberg и Bild о вторжении России на Украину
Президент Турции Эрдоган сообщил, что заразился "омикроном"
"Газпром": Из ПХГ Европы отобрано уже 85% от закачанного летом газа
Американские десантники начали прибывать в Польшу
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Как работают нацпроекты в регионах