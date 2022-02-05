В чем российский ПТРК "Корнет-Д1" превосходит американский Javelin

В ходе учения на дагестанском горном полигоне Аданак расчеты противотанковых ракетных комплексов "Корнет" Каспийской флотилии успешно поразили цели, имитирующие бронетехнику противника, и отработали смену огневых позиций. А морская пехота выполнила десантирование из бронетранспортеров и развернулась в боевые порядки.

В пресс-службе Южного военного округа уточнили, что на учении было произведено два боевых пуска ракет из "Корнетов". Стрельбу расчеты вели на дистанциях более 5 тысяч метров. Результаты огня подтвердили, что противотанкисты Каспийской флотилии хорошо прошли переобучение в профильном учебном центре Минобороны России в Саратовской области.

Что касается усиленной ротной тактической группы полка морской пехоты Каспийской флотилии, то на учении она действовала на штатных БТР-82А. "Задачи морпехи выполняли в новейшей боевой экипировке "Ратник", - добавили в пресс-службе Южного военного округа.

В последнее время в СМИ нередко сравнивают российский "Корнет" с американским противотанковым ракетным комплексом FGM-148 Javelin. Особый ажиотаж в средствах массовой информации развернулся вокруг Javelin в связи массовой поставкой США этого оружия украинской армии. В Киеве американские комплексы называют чуть ли спасителями страны и средством, способным едва ли не коренным образом изменить ход боевых действий. Однако, как утверждают российские эксперты, это далеко не новое оружие имеет тактико-технические характеристики, оставляющие желать лучшего.

Напомним, что Javelin, предназначенный для поражения основных боевых танков и бронированных машин, был разработан и принят на вооружение армии США более двух десятков лет назад. Он обладает дальностью эффективной стрельбы в 2,5-3 километра. К тому же у поставляемых на Украину Javelin оканчивается срок эксплуатации и хранения. Поэтому их работоспособность, мягко говоря, вызывает сомнение не только у российских экспертов, но и у военнослужащих в самой Украине.

Опасения вполне оправданы, что подтверждают серьезные инциденты с Javelin. К примеру, 23 сентября прошлого года при демонстрации этого комплекса президенту Зеленскому на учении "Объединенные усилия-2020" произошел конфуз. Javelin просто не сработал - его ракета не вылетела из ствола.

Что касается российского "Корнета", разработанного в Тульском КБП "Приборостроение", благодаря конструкторским особенностям, он превосходит американский Javelin практически по всем параметрам. Так, последняя модификация нашего противотанкового комплекса - "Корнет-Д1", принятая на вооружение Российской армии в 2019 году, состоит из пусковой установки и ракеты, способной пробивать 1150 мм броню с динамической защитой на расстоянии до 10 километров. У американского Javelin эти показатели куда скромнее. Он способен пробить броню до 800 миллиметров на дальности не более 2,5-3 км.

Вообще, как говорят эксперты, по основным боевым параметрам - бронепробиваемости и дальности стрельбы - у наших "Корнетов" сегодня нет конкурентов в мире. По скорострельности Javelin тоже уступает. Он делает до 3 выстрелов в минуту, тогда как российский комплекс производит 4 выстрела в минуту.

Кроме того, наш переносной противотанковый ракетный комплекс гарантированно (с вероятностью попадания 0,9), поражает всю линейку современных и перспективных танков и бронированных машин, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. А еще с его помощью можно уничтожать фортификационные сооружения, живую силу в укрытиях и даже малоскоростные низколетящие цели. Для этого в боекомплекте "Корнета" имеются разработанные специально для этого комплекса виды боеприпасов - кумулятивно-тандемные и фугасные, управляемые автоматической оптико-лазерной системой с наведением в лазерном луче.

Что же касается Javelin, то, как утверждают специалисты, для спасения от него достаточно оборудовать бронеобъект защитными экранами в виде металлической решетки или сетки.