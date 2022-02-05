В Каире умерла актриса Аида Абдель Азиз

Вечером 3 февраля в своем доме Каире скончалась старейшая звезда египетских кино и ТВ Аида Абдель Азиз. Как передает eg24 со ссылкой на подругу артистки, причиной ее смерти стала болезнь, характер которой не уточняется.

Информация о кончине актрисы также появилась на ее странице в Facebook.

Аида Абдель Азиз родилась 27 октября 1930 года в деревне Дамло. В 1959 году получила диплом Института драматического искусства. Некоторое время обучалась в Лондоне. Работала в министерстве просвещения страны, преподавала в институте искусств, работала на радио и в музыкальном театре. В 1962 году вместе с мужем, художником и театральным режиссером, на пять лет вновь уехала в Лондон, где углубила образование.

Активно сниматься начала тогда же, в 60-х: "Битва героев", "Запретные желания", "Влюбленная женщина", "Молитва угнетенных", "Королева в изгнании" - всего порядка восьмидесяти фильмов и сериалов.