В Раде рассказали о "запрете" Зеленскому посетить Олимпиаду в Пекине

Президент Украины Владимир Зеленский не смог посетить открытие Олимпийских игр в Пекине из-за "прямого запрета" со стороны США, предположил депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Черный.

"Судя по всему, в отношении нашего президента Зеленского кураторы из США тоже ввели санкции - запрет на въезд в Китай! Как еще можно объяснить его отсутствие на таком эпохальном мероприятии, где он мог не только продвинуть наши отношения с одной из ведущих мировых держав и организатором Игр - Китаем, но и неформально попытаться решить вопросы, которые жизненно важны сегодня для страны", - написал парламентарий в Facebook.

При этом отмечалось, что Олимпиада всегда считалась символом мира, и по традиции многие мировые лидеры собирались на открытие Игр. Однако ряд западных стран призвали бойкотировать состязание, проходящее в Китае. "Зеленский мог бы просто перейти от слов и громких обещаний к делу. Но кто ж ему позволит?", - полагает Черный.

Представитель ОПЗЖ отметил, что руководство страны не думает о спорте и спортивных достижениях. Украинским атлетам настоятельно рекомендовали не фотографироваться с россиянами. Это решение также исходит от президента Зеленского.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам были даны рекомендации не стоять рядом с россиянами во время любых мероприятий на Олимпийских играх и не давать интервью на русском языке.