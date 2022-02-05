Новости

Bloomberg: США нарастили закупки российского дизеля 11:08
На Кубани спасатели освободили от воды 13 населенных пунктов 10:58
Все российские прыгуны с трамплина вышли в финал на нормальном трамплине 10:53
Онлайн-трансляция женского скиатлона на Олимпиаде в Пекине 10:40
В Раде рассказали о "запрете" Зеленскому посетить Олимпиаду в Пекине 10:28
Уголовное дело возбуждено против жителя Омска, укравшего светофор 10:25
Ученые в США выявили опасное влияние COVID-19 на мозг 09:58
Bloomberg по ошибке сообщил о "вторжении РФ на Украину" 09:30
В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за собак 09:28
Эксперты развенчали 7 мифов о хлебе 09:19
В Москву из Германии экстрадирован разыскиваемый за убийство гражданин 08:59
Капризов в свитере Овечкина принял участие в конкурсе на Матче всех звезд НХЛ 08:38
Эксперт Минздрава рассказала, как самостоятельно сократить риск рака 08:35
Постпред РФ оценил восстановление США исключений из санкций против Ирана 08:28
На Сахалине возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего под лавиной 08:17
Юрист рассказала, как можно купить дешевое жилье 07:42
На Сахалине спасли оказавшихся под снегом из-за схода лавины рабочих 07:13
Пульмонолог рассказал, как заядлым курильщикам снизить вред от никотина 06:58
В Бразилии выявлены первые случаи заражения новым подвидом "омикрона" 06:55
На Сахалине сошла лавина: Под снегом могут находиться два человека 06:22
Грузовой самолет вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика шасси 06:20
Посольство РФ: Заявление Госдепа о DW - пример политики двойных стандартов 05:51
Британец выиграл в лотерею почти 110 миллионов фунтов стерлингов 05:32
Профессор Пшеничная: К середине февраля может наступить пик заболеваемости COVID 04:56
Антонов раскритиковал заявления США о подготовке провокации на Украине 04:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
05.02.2022 10:28
Рубрика: В мире

В Раде рассказали о "запрете" Зеленскому посетить Олимпиаду в Пекине

Текст: Александр Саможнев
Фото: Иван Николаев/ТАСС Фото: Иван Николаев/ТАСС
Фото: Иван Николаев/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский не смог посетить открытие Олимпийских игр в Пекине из-за "прямого запрета" со стороны США, предположил депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Черный.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Песков пояснил позицию Путина по встрече с Зеленским

"Судя по всему, в отношении нашего президента Зеленского кураторы из США тоже ввели санкции - запрет на въезд в Китай! Как еще можно объяснить его отсутствие на таком эпохальном мероприятии, где он мог не только продвинуть наши отношения с одной из ведущих мировых держав и организатором Игр - Китаем, но и неформально попытаться решить вопросы, которые жизненно важны сегодня для страны", - написал парламентарий в Facebook.

При этом отмечалось, что Олимпиада всегда считалась символом мира, и по традиции многие мировые лидеры собирались на открытие Игр. Однако ряд западных стран призвали бойкотировать состязание, проходящее в Китае. "Зеленский мог бы просто перейти от слов и громких обещаний к делу. Но кто ж ему позволит?", - полагает Черный.

Представитель ОПЗЖ отметил, что руководство страны не думает о спорте и спортивных достижениях. Украинским атлетам настоятельно рекомендовали не фотографироваться с россиянами. Это решение также исходит от президента Зеленского.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам были даны рекомендации не стоять рядом с россиянами во время любых мероприятий на Олимпийских играх и не давать интервью на русском языке.

В мире экс-СССР Украина Олимпиада в Пекине Отношения России и Украины Политический кризис на Украине

Главное сегодня

Агентство Bloomberg сообщило о "вторжении" России на Украину
Посольство РФ: Заявление Госдепа о DW - пример политики двойных стандартов
В Германию прибыли три самолета с американскими солдатами
Вильфанд: Жителей центра европейской части РФ ждут оттепель и дожди
В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за собак
Почему американцы будут до последнего бороться против "Северного потока-2"
Что сказал президент Беларуси в своем Послании о союзе с Россией