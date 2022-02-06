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06.02.2022 18:05
Рубрика: Экономика

Банк России снова повысит ключевую ставку

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8674)
Банк России на первом в этом году заседании по монетарной политике 11 февраля в восьмой раз подряд повысит ключевую ставку, причем довольно заметно, солидарны опрошенные "Российской газетой" аналитики. Основная причина - нет признаков замедления инфляции, которая в годовом отношении подобралась уже к 9%. Следующие шаги Банка России по ставке будут зависеть от ценовой динамики и геополитических раскладов: не исключено, что весной ключевая ставка станет двузначной.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Банк России проводит цикл повышения ключевой ставки почти год. В марте 2021 года ЦБ начал повышать ключевую ставку с рекордно низкого для нее показателя 4,25% годовых на фоне заметного ускорения инфляции. Сейчас ключевая ставка составляет 8,5%, до этого уровня Банк России повысил ее в декабре (сразу на один процентный пункт).

Фото: istock
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Декабрьское повышение ставки произошло на фоне годовой инфляции 8,4%, рекордной за пять лет. Новое повышение ставки на заседании в ближайшую пятницу выглядит очевидным: инфляция не только не замедлилась (Банк России пока прогнозирует, что к концу 2022 года она затормозит до 4-4,5%), но и ускорилась в январе до 8,9%.

При такой динамике роста потребительских цен, по прогнозу большинства аналитиков, ЦБ в ближайшую пятницу в очередной раз решится на широкий шаг повышения ставки: она снова будет поднята сразу на один процентный пункт и составит 9,5% годовых.

Повышение ключевой ставки до 9,5% - это базовый сценарий, на который закладывается рынок, подчеркивает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Помимо ценовой динамики в пользу заметного повышения ключевой ставки говорит сохраняющаяся геополитическая неопределенность: с декабрьского заседания рубль ослабился на 2,5%, констатируют экономисты по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец и Андрей Мелащенко. "Но главный фактор устойчивого инфляционного давления - повышение мировых цен как на сырье, так и на технологическую продукцию, которая составляет около половины в российском импорте и в основном не имеет отечественных конкурентов", - отмечают аналитики.

"Нынешние ожидания по инфляции таковы: мы некоторое время будем находиться на высоком плато темпов, на которое уже пришли, а во второй половине года темпы прироста будут уже существенно ниже - в годовом выражении в декабре ближе к 5%", - считает директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов (он ожидает, что в пятницу ЦБ повысит ставку только до 9%). По его словам, снижение годовых темпов инфляции во втором полугодии потенциально откроет дорогу снижению инфляционных ожиданий, а значит, и смягчению денежно-кредитной политики. Но сейчас, пока тренда на снижение инфляционных ожиданий нет, место для дополнительного ужесточения политики остается, добавляет Куликов.

В марте ключевая ставка может составить и 10%, а снижаться она начнет точно не раньше лета

По словам Донец и Мелащенко, риторика Банка России в пятницу останется жесткой, регулятор отметит готовность дополнительно ужесточить монетарную политику в марте. "С учетом текущей динамики инфляции мы ожидаем, что ЦБ повысит прогноз по росту цен на конец 2022-го на 1-1,5 процентных пункта, перенесет ожидания возвращения инфляции к цели 4% на середину 2023 года", - говорят эксперты. По их прогнозу, Банк России отметит возросшую геополитическую неопределенность и укажет на продолжение приостановки закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила (ЦБ не покупает иностранную валюту для минфина с 24 января из-за биржевых колебаний, которые привели тогда к череде ослаблений курса рубля).

По мнению Донец и Мелащенко, Банк России сохранит жесткую монетарную политику на протяжении всего 2022 года. "После повышения ставки до 9,5% в феврале мы ожидаем выхода ключевой на уровень 10% в марте, что завершит текущий цикл повышения", - прогнозируют они. Основной фактор неопределенности для этого прогноза - геополитика, добавляют аналитики. Но при любом из сценариев потенциал для снижения ставки сохраняется в 2023 году, к концу которого ключевая ставка может опуститься до 6,5%, считают Донец и Мелащенко.

В базовом сценарии ключевая ставка ЦБ не превысит на пике 10%, соглашается руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга Беленькая. По ее словам, динамика ставки будет зависеть от пиковых значений инфляции, скорости последующего снижения инфляции и инфляционных ожиданий, возможного проинфляционного влияния ослабления курса рубля из-за возможных новых жестких санкций или ускоренной нормализации монетарной политики мировых центробанков. "Вероятно, пиковое значение ключевой ставки будет достигнуто в первом квартале, а в случае устойчивого замедления инфляции ЦБ может перейти к постепенному снижению ставки во втором полугодии", - допускает Беленькая.

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