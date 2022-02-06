От COVID-19 умерла легенда индийского кино Лата Мангешкар

Умерла Лата Мангешкар - одна из самых больших легенд золотого века индийского кино, актриса, продюсер и автор песен, голос которой звучит в неисчислимом множестве картин (порядка 1600 по самым скромным подсчетам). В том числе - культовых для советского зрителя.

Как передает NDTV, артистка скончалась сегодня в реанимации госпиталя в Мумбаи на 93-м году жизни. 8 января певица была госпитализирована с положительным тестом на COVID-19 и пневмонией. Некоторое время лечение оказывало положительный эффект, но в субботу состояние Латы ухудшилось, и ее вновь подключили к аппарату ИВЛ.

Мангешкар родилась 23 сентября 1929 года в театральной семье, была старшим ребенком (ее сестры и брат также связаны с искусством). На сцене дебютировала в пять лет. Профессиональную карьеру начала в 1942-м.

Советские поклонники слышали Лату в картинах "Бродяга", "Месть и закон", "Ганг, твои воды замутились", "Меня зовут Джонни", "Затянувшаяся расплата", "Бобби", советско-индийских фильмах "Хождение за три моря" и "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников", других.