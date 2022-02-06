Полиция возбудила дело об избиении в Москве экс-депутата Шингаркина

По факту избиения в столице бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина полицейскими возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело расследуется по статье 112 УК РФ "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Ранее сообщалось, что неизвестные лица напали на Максима Шингаркина, когда он находился на Самотечной улице. С полученными травмами мужчина был госпитализирован. В настоящее время ведется поиск подозреваемых в нападении на депутата Госдумы 6-го созыва от партии ЛДПР.