СМИ: Великобритания отправила спецназ на Украину

Великобритания направила на Украину более ста военнослужащих-спецназовцев, сообщает британское издание Mirror со ссылкой на свои источники. Выделить для Украины такое значительное число спецназовцев Лондон смог после завершения их деятельности в Афганистане.

Задачей элитных бойцов, представляющих различные британские спецподразделения, станет подготовка украинской армии в вопросах антитеррористической тактики, борьбы со снайперами и диверсантами. Как пишет издание, "богатый опыт и умения британских бойцов без сомнения будут полезны украинской армии".

Ссылаясь на источники в британской разведке, Mirror также сообщает, что помимо бойцов спецназа на Украину направлены военные врачи и медицинские грузы, включая кровь для переливания.