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Умерла автор "Некроманта" Наталья Нестерова

Новости
    06.02.2022, 15:04
Текст:   Олег Усков

В возрасте 66 лет скончалась российская писатель и журналист Наталья Нестерова. Некролог автора множества бестселлеров опубликован на сайте издательства АСТ.

"Мы получили печальную новость - не стало любимой миллионами читателей писателя, автора прекрасных книг - Натальи Нестеровой. Известие стало ударом для всех, кто любил книги Натальи Владимировны", - сказано в нем.

"Светлая, жизнеутверждающая проза Натальи Нестеровой дарит надежду, вдохновляет и напоминает о главных ценностях нашей жизни - семье, любви, дружбе. Наталья Владимировна черпала вдохновение в основе основ русской жизни - удивительном стойком характере, преданной любви к культуре своей земли и ее традициям", - говорится в сообщении.

Наталья Нестерова (настоящая фамилия Умеренкова) родилась 1 октября 1955 года в Луганской области, в городе Кадиевка, в семье военного и учительницы.

Поступила в Ленинградский государственный университет на факультет журналистики. После его окончания работала на факультете, на кафедре истории журналистики и училась в аспирантуре. Далее переехала в Москву. Писала статьи на медицинские темы в газете "Труд", работала главным редактором медицинской газеты "Здоровье и мы", старшим редактором в журнале "Пожарное дело", заведовала разделом биологии и медицины в журнале "Наука и жизнь".

В 2002-м опубликовала свой дебютный роман "Уравнение со всеми известными". Далее - "Бабушка на сносях", "Грезиетка", "Двое, не считая призраков", "Девушка с приветом", "Про девушку, которая была бабушкой", "Трусы доярки", получивший положительный отклик мини-цикл в формате городского фэнтези "Некромант".

Общий тираж книг Нестеровой - более 5 000 000 экземпляров. Ряд произведений был экранизирован: "Уравнение со всеми неизвестными" - в 2008-м, с Ольгой Будиной, "Позвони в мою дверь" - годом позже, в 2010-м вышла "Школа для толстушек".

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