Актриса из "Мертвых душ" Эрлена Осипович умерла в день своего рождения

Скончалась советская, российская актриса театра и кино Эрлена Осипович. Как уточняет РЕН ТВ, артистка умерла 6 февраля - в день своего 85-летия.

Тело актрисы было обнаружено в ее квартире в центре Москвы родными. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность.

Эрлена Антоновна Осипович родилась в 1937 году. Окончила театральное училище имени Щукина. Служила в Московском областном театре драмы, в 1968-1972 - актриса драматического театра Группы советских войск в Германии, затем - актриса московского Театра-студии киноактера.

Экранный дебют - Екатерина Линёва в социальной драме "Опровержение" (1976). Далее - сериал "Сибирь", "Мертвые души" Швейцера - с Чичиковым-Калягиным, Авдотья в "Детях солнца" по сценарию Иннокентия Смоктуновского, "Бесконечность" Хуциева.