Новости

Китайский стриминг вернул скандальную концовку "Бойцовского клуба" 11:43
Сериал "Колесо времени" может быть продлен на третий сезон 10:50
Вышел трейлер "Последних дней Птоломея Грея" с Сэмюэлем Л. Джексоном 10:34
Умер автор музыки к "Изгоняющему дьявола" Джордж Крамб 10:16
Фильм "Падение Луны" возглавил российский прокат 09:42

Актриса из "Мертвых душ" Эрлена Осипович умерла в день своего рождения

Новости
    07.02.2022, 11:22
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Скончалась советская, российская актриса театра и кино Эрлена Осипович. Как уточняет РЕН ТВ, артистка умерла 6 февраля - в день своего 85-летия.

Тело актрисы было обнаружено в ее квартире в центре Москвы родными. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность.

Эрлена Антоновна Осипович родилась в 1937 году. Окончила театральное училище имени Щукина. Служила в Московском областном театре драмы, в 1968-1972 - актриса драматического театра Группы советских войск в Германии, затем - актриса московского Театра-студии киноактера.

Экранный дебют - Екатерина Линёва в социальной драме "Опровержение" (1976). Далее - сериал "Сибирь", "Мертвые души" Швейцера - с Чичиковым-Калягиным, Авдотья в "Детях солнца" по сценарию Иннокентия Смоктуновского, "Бесконечность" Хуциева.

Новости

Умер создатель "Волшебного мира Диснея" Джулиан Фаулз 09:25
Звезда "Пацанов" сыграет в новом фильме Гая Ричи 06.02.2022
Дэвид Линч сыграет у Стивена Спилберга 06.02.2022
Названа дата выхода сериала про Оби-Вана Кеноби 06.02.2022
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Британское издание назвало 10 важных западных фильмов о России 06.02.2022
Умерла автор "Некроманта" Наталья Нестерова 06.02.2022
В Петербурге ушел из жизни режиссер Виктор Бутурлин 05.02.2022
⧣ утраты
Фото: youtube.com/ Ultra Bollywood
От COVID-19 умерла легенда индийского кино Лата Мангешкар 06.02.2022
В Каире умерла актриса Аида Абдель Азиз 05.02.2022
Умер джазмен, основатель армянского шоу-бизнеса Артур Григорян 05.02.2022
⧣ экранизации
Фото: youtube.com/ Netflix
Трейлер: Netflix анонсировал свои фильмы 2022 года 04.02.2022
Amazon представил множество постеров сериала по "Властелину колец" 03.02.2022
Режиссер "Топей" снимет сериал "Преступление и наказание" 03.02.2022