Александр Карелин поделился впечатлениями от диалога с Лукашенко

Объединяясь, находясь во взаимовыгодных отношениях, народы Союзного государства, убежден прославленный атлет, политический деятель России Александр Карелин, "имеют больше победоносных перспектив".

После встречи 7 февраля с Александром Лукашенко он поделился впечатлениями, отметив в беседе с журналистами, в частности, насколько важно сохранять в памяти поколений те свершения, которые объединяют народы Беларуси и России еще со времен СССР, имеют одни трактовки, окраски, акценты.

Шла речь во время диалога с белорусским лидером и о проекте "Карелин-фонда", посвященном 45-летию победы сборной СССР по классической борьбе на Олимпийских играх 1976 года, проходивших в канадском Монреале. Президент РБ положительно оценил реализацию проекта. "Смотрю твои творческие проекты новые внимательно. Очень интересно", - подчеркнул Лукашенко.

В свою очередь, его визави отметил, что на белорусской земле легко говорить на тему спортивных побед хотя бы потому, что отсюда родом первый трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь. Затронули участники встречи и перспективы сотрудничества Беларуси с Новосибирской областью, сообщает БЕЛТА. Карелин "поблагодарил Александра Григорьевича за деятельную, настойчивую программу продвижения продукции машиностроения, за то, что люди, которые делегированы туда, очень патриотичны, соблюдают общие интересы".

Слова искренней признательности высказал российский гость и в адрес руководства Минского тракторного завода, который эффективно сотрудничает с регионом, а также генерального директора Торгового дома "МТЗ-Сибирь" Дмитрия Белайца, который содействует развитию этой кооперации.

За время визита в Синеокую, сообщает агентство, Александр Карелин намерен посетить "Бобруйскагромаш", чтобы активизировать взаимодействие Новосибирского региона и с этим авторитетным предприятием республики.