Американский разведчик предсказал разгром армии США в конфликте с РФ

Война между Америкой и Россией, по мнению Скотта, возможна после вступления Украины в НАТО. Оказавшись под "зонтиком" противовоздушной обороны альянса, получив - как Польша и Румыния, - передовые системы разведки и вооружения, Киев захочет вернуть себе Крым. О том же самом говорил на недавней пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Москва непременно отреагирует - скорее всего, каким-нибудь ассиметричным и особенно обидным для Киева способом, - а НАТО окажется перед необходимостью воевать, согласно статье 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне. Объясняя недавнее решение отправить в Европу еще три тысячи американских солдат, президент США Джо Байден заявил: "Мы будем убеждать своих союзников по НАТО в Восточной Европе, что статья 5 является священным обязательством".

- Как человек, который когда-то проходил подготовку для борьбы с Советской армией, могу подтвердить, что война с Россией была бы непохожей ни на что, что когда-либо испытывали американские военные, - пишет Риттер. - Армия США оказалась бы перед лицом поражения в масштабах, беспрецедентных в американской истории. Короче говоря, это был бы разгром.

Разведчик напомнил о мощи российской артиллерии и о том, что армия США чересчур зависима от GPS-навигации и спутниковой связи, ее противовоздушная оборона слаба, а шансы уцелеть в столкновении с сильным противником - ничтожны.

- 20 лет конфликтов низкой интенсивности в Ираке и Афганистане приучили нас к тому, что каждая американская жизнь драгоценна, что будут предприняты все усилия для эвакуации раненых, чтобы они могли быстро получить необходимую помощь, - продолжает Риттер. - Это чистая фикция в крупномасштабной войне. Вертолеты не прилетят за ранеными - их собьют. Санитарные машины не приедут - их уничтожат в кратчайшие сроки. Полевых госпиталей тоже не будет - их захватят российские мобильные силы. Там будут смерть и разрушение.