Указ главы Республики Бурятия от 7 февраля 2022 года № 15 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213, от 23.07.2021 № 220, от 28.07.2021 № 227, от 02.08.2021 № 231, от 04.08.2021 № 236, от 11.08.2021 № 237, от 13.08.2021 № 239, от 18.08.2021 № 240, от 26.08.2021 № 254, от 03.09.2021 № 261, от 06.09.2021 № 262, от 14.09.2021 № 270, от 16.09.2021 № 273, от 21.09.2021 № 279, от 21.09.2021 № 280, от 24.09.2021 № 285, от 29.09.2021 № 286, от 25.10.2021 № 301, от 25.10.2021 № 302, от 27.10.2021 № 306, от 29.10.2021 № 309, от 02.11.2021 № 311, от 05.11.2021 № 312, от 08.11.2021 № 313, от 15.11.2021 № 315, от 19.11.2021 № 318, от 28.11.2021 № 324, от 14.12.2021 № 327, от 20.12.2021 № 346, от 11.01.2022 № 1, от 21.01.2022 № 5, от 25.01.2022 № 8, от 27.01.2022 № 9, от 28.01.2022 № 11, от 03.02.2022 № 14):

1.1. Пункт 4.4.4 признать утратившим силу.

1.2. В пункте 8:

1.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:

"- опрос в целях исключения приема лиц с признаками инфекционного заболевания с симптомами, не исключающими COVID-2019;".

1.2.2. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"С 25 января по 13 февраля 2022 года включительно образовательным организациям всех форм собственности, реализующим программы дополнительного образования, осуществлять оказание услуг по дополнительному образованию в дистанционном режиме, за исключением проведения индивидуальных занятий, а также занятий в группах с наполняемостью не более 5 детей с закреплением за каждой группой отдельного кабинета по специально разработанному расписанию (графику).".

1.3. Пункт 10.3 изложить в следующей редакции:

"10.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник.".

1.4. Дополнить пунктом 11.12 следующего содержания:

"11.12. Приостановить с 8 февраля по 7 марта 2022 года проведение конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Республики Бурятия, на включение в кадровый резерв государственной гражданской службы Республики Бурятия.".

1.5. Дополнить пунктом 14.8 следующего содержания:

"14.8. Приостановить с 8 февраля по 7 марта 2022 года проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, на включение в кадровый резерв муниципальной службы.".

1.6. Абзац восьмой пункта 20 изложить в следующей редакции:

"Прием и размещение граждан в санаторно-курортных учреждениях Республики Бурятия осуществлять при условии предъявления гражданами (за исключением лиц до 18 лет) документации о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо документа, подтверждающего медицинский отвод, либо по результатам лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученным не ранее чем за 48 часов до заселения.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







