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07.02.2022,  
11:05
Текст:  Светлана Цыганкова

Для армии России создадут навигационную систему, защищенную от помех

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Топографическая служба ВС России проведет более 20 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию помехозащищенных средств навигации. Их планируют выполнить до 2030 года.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Об этом сообщил начальник Военно-топографического управления Генерального штаба ВС России генерал-майор Александр Зализнюк, пишет "Интерфакс". Военные ученые также разработают специализированную навигационную аппаратуру потребителей индивидуального применения для ракетных войск и артиллерии, воздушно-десантных войск и авиации.

Благодаря данным работам можно будет добиться перспективных требований войск к навигационному обеспечению на ближайшее десятилетие.

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