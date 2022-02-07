Указ главы Республики Марий Эл от 4 февраля 2022 года № 8 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

1. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" ((портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., № 17032020020007, 27 марта 2020 г., № 27032020020011, 30 марта 2020 г., № 30032020020012, 3 апреля 2020 г., № 03042020020013, 15 апреля 2020 г., № 15042020020016, 16 апреля 2020 г., № 16042020020017, 20 апреля 2020 г., № 20042020020018, 29 апреля 2020 г., № 29042020020021, 8 мая 2020 г., № 08052020020023, 29 мая 2020 г., № 29052020020031, 20 июня 2020 г., № 20062020020033, 29 июня 2020 г., № 29062020020036, 17 июля 2020 г., № 17072020020037, 24 июля 2020 г., № 24072020020038, 12 августа 2020 г., № 12082020020042, 4 сентября 2020 г., № 04092020020046, 25 сентября 2020 г., № 25092020020050, 16 октября 2020 г., № 16102020020054, 12 ноября 2020 г., № 12112020020056; 12 января 2021 г., № 12012021020002, 10 февраля 2021 г., № 10022021020004, 15 марта 2021 г., № 15032021020012, 19 апреля 2021 г., № 19042021020015, 29 мая 2021 г., № 29052021020021, 15 июня 2021 г., № 15062021020025, 2 июля 2021 г., № 02072021020028, 23 июля 2021 г., № 23072021020034, 9 августа 2021 г., № 09082021020039, 13 сентября 2021 г., № 13092021020047, 12 октября 2021 г., № 12102021020048, 21 октября 2021 г., № 21102021020056, 26 октября 2021 г., № 26102021020057, 8 ноября 2021 г. № 081102021020062, 12 ноября 2021 г., № 12112021020063, 25 ноября 2021 г, № 25112021020066) следующие изменения:

а) в пункте 1 слова "до 5 февраля 2022 г." заменить словами "до 4 апреля 2022 г.";

б) в пункте 2 слова "до 5 февраля 2022 г." заменить словами "до 4 апреля 2022 г.";

в) в пункте 3 слова "до 5 февраля 2022 г." заменить словами "до 4 апреля 2022 г.";

г) пункт 7 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) обеспечить предоставление работникам с симптомами острого респираторного заболевания, острой респираторной вирусной инфекции 3 дня отдыха со дня появления указанных симптомов с сохранением заработной платы для лечения на дому.";

д) в абзаце первом пункта 8 слова "до 5 февраля 2022 г." заменить словами "до 4 апреля 2022 г.";

е) в пункте 9 слова "до 5 февраля 2022 г." заменить словами "до 4 апреля 2022 г.";

ж) в пункте 10:

в абзаце первом слова "до 5 февраля 2022 г." заменить словами "до 4 апреля 2022 г.";

в подпункте "а":

в абзаце седьмом слова "не более 6 календарных месяцев" заменить словами "не более 12 месяцев";

в абзаце восьмом слова "не ранее чем за 72 часа" заменить словами "не ранее чем за 48 часов от времени результата лабораторного исследования";

з) в пункте 10.1:

в абзаце первом слова "до 5 февраля 2022 г." заменить словами "до 4 апреля 2022 г.";

в абзаце двадцать первом слова "не более 6 календарных месяцев" заменить словами "не более 12 месяцев";

в абзаце двадцать втором слова "не ранее чем за 72 часа" заменить словами "не ранее чем за 48 часов от времени результата лабораторного исследования".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев







