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07.02.2022,  
10:48
Текст:  Антон Валагин

MW: Су-57 идеален для ослепления противника

Говоря о боевых качествах российского истребителя Су-57, сравнивая его в воздушном бою с F-22 и F-35, нередко упускают из виду выдающиеся возможности российского истребителя в области поражения целей по земле. Между тем они впечатляющи и значительно превосходят способности аналогов из Китая и США, пишет Military Watch.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Мощный набор датчиков и способность применять как крылатые, так и гиперзвуковые ракеты сделали российский самолет пятого поколения настоящим воздушным снайпером - каким был в свое время американский F-14 Tomcat.

Фото: Минобороны РФ
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Как и американец, Су-57 оснащен мощным радаром - только созданным на несколько десятилетий позже и обладающим несравненно более широкими возможностями в плане обнаружения целей и наведения на них ракет.

Пятиметровая противорадиолокационная ракета Х-58УШЕ с дальностью действия более 150 километров - идеальное оружие самолета-снайпера. она наводится по излучению РЛС противника и является эффективным средством прорыва вражеской ПВО.

Другое эффективное оружие - ракета класса "воздух-воздух" Р-37М. Самая быстрая и дальнобойная в своем классе, она отлично подходит для нейтрализации летающих радаров  E-2 Hawkeye и E-3 Sentry, без которых авиация США работать не привыкла.

По дальности полета и взлетной массе Су-57 значительно превосходит F-35, а малозаметность в лобовой проекции позволяет ему проникать глубоко в тыл противника и наносить там удары по ключевым целям. Тот факт, что истребитель будет производиться в небольшом количестве, также говорит о его роли воздушного снайпера - самолетов в этом амплуа много не требуется. Для менее тонких задач у России есть сотни Су-30СМ и Су-34.

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