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07.02.2022,  
03:20
Текст:  Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8674)

Ракетоносец Ту-160М передадут на испытания раньше срока

Первый построенный "с нуля" модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным на испытания раньше намеченного срока.

"Я считаю, что решение президента о возобновлении производства Ту-160 уже в новом облике было абсолютно своевременным. Мы смогли реализовать эту задачу в максимально короткие сроки. Потому что изначально контрактом предполагалась поставка в конце 2023 года. А мы до конца второго квартала передадим машину в минобороны для последующих госиспытаний и постановки на вооружение", - сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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В конце прошлой недели он побывал на Казанском авиационном заводе, где будут серийно выпускать Ту-160М. Министр убедился, что предприятие готово приступить к выполнению этой задачи с опережением графика. Более того, заводчане настроены одновременно работать и по другому важнейшему для нашей армии проекту - перспективному комплексу дальней авиации (ПАК ДА). "Он должен в ближайшие годы также завершить подготовку для первого полета и после этого пройти все этапы испытаний и запуск в серийное производство. Будут производиться параллельно два самолета: и Ту-160М, и ПАК ДА", - заявил Мантуров.

Решение возобновить в Казани производство Ту-160 в модернизированном варианте президент России Владимир Путин принял в мае 2015 года. В январе 2018-го Минобороны России заключило контракт на поставку ВКС первой партии из 10 таких самолетов. Всего же армия нуждается в полусотне новых Ту-160М. Кроме того, планируется модернизировать все 16 стоящих на вооружении "Белых лебедей".

Новые двигатели позволили нарастить дальность его полета на тысячу километров. На Ту-160М установили современное радиоэлектронное оборудование, авионику и новую систему управления вооружением.

Тем временем

Пара дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ выполнила патрулирование в воздушном пространстве Беларуси. После чего самолеты вернулись на аэродром базирования на территории России. "В полете было отработано решение совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь, - сообщили в нашем минобороны. - Продолжительность полета составила около 4 часов. Все поставленные задачи выполнены полностью".

Ранее военное ведомство Беларуси проинформировало, что в ходе проверки сил реагирования Союзного государства белорусские и российские экипажи истребителей выполняют задачи по патрулированию воздушных рубежей в составе смешанных пар. Во время совместных полетов летчики отрабатывают перехват нарушителей госграницы, элементы воздушного боя с условным противником и действия по вводным.

Напомним, что проверка сил реагирования Союзного государства, которая сейчас идет на территории Беларуси, организована по решению президентов двух стран.

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