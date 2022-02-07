Высокоскоростной интернет от "Ростелекома" пришел в три села Приморья

"Ростелеком" построил оптические линии связи для 657 домохозяйств Приморья. Современная цифровая инфраструктура появилась в селах Бровничи, Чугуевка и Глазковка.

Все домохозяйства подключены по современной технологии GPON. Она предусматривает подключение абонентского оборудования к Сети по оптическому кабелю, который заводится непосредственно в дом. Такое решение позволяет получить по одному проводу сразу нескольких услуг и обеспечивает безупречное качество соединения и высокую надежность. Кабель защищен от негативных воздействий внешней среды.

"Мы непрерывно расширяем проникновение оптической технологи на территории Приморья, чтобы все больше жителей смогли пользоваться современными услугами в комфортной обстановке. На сегодня оптикой "Ростелекома" охвачены более 70% домохозяйств края. В 2022 году работа по созданию цифровой инфраструктуры в сельской местности продолжится", - отметил технический директор МРФ "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Александр Баханцов.

Ранее жители Чугуевки пользовались интернетом "Ростелекома" по медным линиям связи, а в Бровничах и Глазковке он появился впервые. Для организации доступа к оптической сети "Ростелеком" построил в селах новые воздушные линии связи, протяженность которых в трех населенных пунктах совокупно составила 21 километр.

Теперь жители населенных пунктов могут подключить интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Она гарантирует стабильный доступ к цифровым услугам "Ростелекома": видеосервису Wink, "Умному дому", образовательной платформе "Лицей" и другим. Сейчас в населенных пунктах идет активный процесс подключения абонентов к высокоскоростному интернету.

Узнать подробнее об услугах "Ростелекома", технической возможности их подключения можно на сайте или по телефону 8 800 100 08 00.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Ростелеком"