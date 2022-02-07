В Удмуртии нашли автомобиль с погибшими жителями Башкирии

В Удмуртии обнаружили автомобиль с телами двух мужчин из Башкортостана. Машина была припаркована на территории Ярского района.

По этому факту началась проверка, сообщили в СК РФ по Удмуртской Республике. По данным правоохранителей, 36-летние жители соседней республики на "Газели" направлялись в Кировскую область с коммерческим грузом. Вечером 5 февраля они поужинали в удмуртском кафе.

На следующий день его владелец обратился в оперативные службы и рассказал об автомобиле, который течение суток стоит рядом с заведением с работающим двигателем. Следователи вскрыли салон, в нем оказались погибшие люди. По предварительной версии, они отравились выхлопными газами. Однако точная причина будет названа после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.