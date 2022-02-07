В Приангарье экс-боевика задержали за вымогательство

Сотрудники ФСБ, Росгвардии, полиции и Следственного комитета задержали в Иркутске предполагаемого вымогателя. Ему предъявлено обвинение. Возбуждено уголовное дело, сообщили сегодня в региональном главке СК РФ.

По версии правоохранительных органов, рецидивист, судимый за участие в незаконном вооруженном формировании и содействие террористам, около трех лет вымогал деньги у одного из предпринимателей Иркутской области. Ежемесячно тот платил рэкетиру за покровительство и решение неких вопросов, связанных с бизнесом, 30 тысяч рублей.

Во время задержания, которое проводили представители четырех силовых ведомств, в автомобиле подозреваемого изъяли пистолет и пакеты с белым порошком - они направлены на экспертизу.

Задержанный заключен под стражу, уточнили в региональном управлении МВД.