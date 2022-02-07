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Рубрика: Происшествия

Жительницу Алтая осудили за мошенничество на 74 млн рублей

Текст: Никита Зайков

Жительницу Барнаула приговорили к шести годам колонии общего режима за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Жертвы 53-летней осужденной лишились в общей сложности почти 74 миллионов рублей, сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю,

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По версии следствия, в 2013 году женщина решила создать в алтайской столице частный медицинский центр. Для этого подсудимая получила от директоров трех коммерческих предприятий крупные займы в несколько десятков миллионов рублей. Предприниматели заключили договоры, составили расписки, обозначив сроки выплаты по займам. Однако предпринимательница долги не вернула, постоянно ссылаясь на отсутствие средств: то они оказывались вложены в оборудование, то в раскрутку медцентра, то потрачены на какие-то другие нужды.

Должница выплачивала проценты по займам. Правда, как выяснилось, она покрывала их из средств, которые продолжала привлекать от коммерческих партнеров. Таким образом, фигурантка создавала иллюзию исполнения взятых на себя обязательств, фактически же сумма долга лишь росла. В общей сложности с 2013 по 2017 год бизнесвумен получила от кредиторов 73,8 миллиона рублей.

Одновременно с этим в 2016 году она уговорила свою знакомую оформить за нее кредит, уверяя, что будет платить по счетам. Сумма взятых в банке средств превысила 1,1 миллиона рублей. После нескольких выплат женщина перестала гасить кредит.

Вину она так и не признала. Однако суд счел собранные следствием доказательства достаточными для вынесения наказания. Гражданку взяли под стражу в зале суда.

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