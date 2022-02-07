Поставивший более 250 опер режиссер Юрий Александров отмечает день рождения

Художественный руководитель и основатель театра "Санктъ-Петербургъ Опера", народный артист России Юрий Александров поставил в театрах России и зарубежных стран уже более 250 спектаклей. Сегодня ему исполнилось 72 года.

Как сообщили в "Санктъ-Петербургъ Опера", 22 и 23 февраля на сцене Эрмитажного театра зрители смогут увидеть премьеру этого сезона - оперу Петра Чайковского "Черевички" в постановке Юрия Александрова.

Это один из немногих оперных режиссеров, востребованных и в России, и за рубежом: постановки мастера известны в США, Италии, Турции, Литве, Латвии, Польше, Франции, Сербии, Беларуси и Казахстане. Спектакли основателя "Санктъ-Петербургъ Опера" шли на самых престижных сценах мира - "Арена ди Верона", "Метрополитен-опера", "Ла Скала" и других.

Юрий Александров родился 7 февраля 1950 года в Ленинграде. В 1974-м он окончил Ленинградскую государственную консерваторию как пианист, а через три года получил диплом на факультете музыкальной режиссуры. Его дипломным спектаклем стал "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти в ГАБТ Белорусской ССР.

Благодаря академическому музыкальному образованию режиссера его постановки отличаются особенно точным прочтением музыкальной партитуры. С 1978 года Юрий Александров сотрудничал с Мариинским театром. Его спектакли всегда становились событием в культурной жизни Петербурга - это "Колокольчик" и "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти, "Королева мая" Кристофа Глюка, "История Кая и Герды" Сергея Баневича, "Дон Жуан" и "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта, "Мавра" Игоря Стравинского, "Аида", "Дон Карлос" и "Отелло" Джузеппе Верди и многие другие.

В 1987-м Александров основал Камерный музыкальный театр. Эта творческая лаборатория со временем выросла в государственное бюджетное учреждение культуры "Камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера". Театр хорошо известен не только в России, но и далеко за ее пределами.

В июне 2022 года "Санктъ-Петербургъ Опера" празднует 35-летие. В труппе театра - талантливые солисты, музыканты. Многие из них стали заслуженными артистами России, лауреатами и дипломантами международных и всероссийских конкурсов. В репертуаре представлены все жанры оперного искусства - от комической оперы и классической оперетты до музыкальной драмы. Уделено внимание и произведениям современных авторов. Многие из произведений, которые шли на сцене театра, были поставлены в России впервые.

В феврале зрители снова смогут увидеть премьеру этого сезона - оперу "Черевички". Фото: Пресс-служба театра "Санктъ-Петербургъ Опера"

Целый ряд опер в постановке петербургского режиссера был удостоен высших театральных наград, в том числе премий "Золотая маска" и "Золотой софит".

Юрий Александров проявил и организаторские способности. По просьбе правительства Казахстана он принял активное участие в создании Национального театра оперы и балета имени Куляш Байсеитовой в Астане, поставил там яркие спектакли. В 2008 году петербургский режиссер получил звание "Человек года Республики Карелия" за возрождение оперного театра в Петрозаводске.

Режиссер также является художественным руководителем Международного конкурса юных арфистов "Хрустальный ключ" и Международного фестиваля камерной оперы. В 2015 году Александров был удостоен правительственной премии "За выдающийся вклад в развитие культуры и искусства" за создание оперных спектаклей "Не только любовь" Родиона Щедрина и "Крым" (по мотивам музыки к опере Мариана Коваля "Севастопольцы").

В день рождения Александров получил множество теплых слов и пожеланий, в том числе от председателя Совета Федерации Федерального собрания Валентины Матвиенко и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.