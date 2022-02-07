Указ главы Республики Тыва от 4 февраля 2022 года № 45 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 17 января 2022 г. № 30"

В соответствии с подпунктом "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" и на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва от 3 февраля 2022 г. № 17-00-02/04-665-2022 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 17 января 2022 г. № 30 "О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"1) до 14 февраля 2022 года (включительно) перевести на дистанционный формат обучения обучающихся общеобразовательных организаций, студентов профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, приостановить работу дошкольных образовательных организаций, за исключением функционирования дежурных групп.

С 15 февраля 2022 года перевод на дистанционный формат обучения обучающихся общеобразовательных организаций осуществлять с применением дифференцированного подхода в каждой общеобразовательной организации на территории муниципального образования Республики Тыва исходя из эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и в соответствии с условиями деятельности общеобразовательных организаций в период действия режима повышенной готовности на территории Республики Тыва;";

2) в пункте 9:

в подпункте 6 слово "этапе." заменить словом "этапе;"

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) МРЭО ГИБДД МВД по Республике Тыва допускать к сдаче экзаменов на предоставление специального права на управление транспортными средствами граждан, имеющих один из следующих документов:

сертификат о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сведения о ревакцинации,

QR-код, полученный на "Госуслугах" после перенесенной за последние полгода новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

отрицательный ПЦР-тест в течение 48 часов после его получения.";

3) в Обязательных для исполнения гражданами и организациями правилах поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва:

в пункте 5:

в подпункте 1 после слова "залов," дополнить словами "игровых зон";

подпункт 10 признать утратившим силу;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения, за исключением работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных средств;";

в пункте 6:

в подпункте 5 слово "посетителя." заменить словом "посетителя,";

дополнить подпунктами 6-8 следующего содержания:

"6) фитнес-клубы, фитнес-залы, тренажерные залы при условии заполняемости помещения не более 50 процентов от единовременной пропускной способности (с учетом площади помещения) и обслуживания только граждан, имеющих абонементы, исключив разовое посещение граждан;

7) физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные объекты при условии заполняемости помещения не более 50 процентов исключительно для возобновления тренировок спортсменов, участвующих в мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2022 год, без привлечения зрителей, обеспечения вакцинации и ревакцинации спортсменов, тренеров и работников спортивных объектов против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

8) организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных средств, при условии проведения теоретических занятий только на дистанционном формате, обеспечения при проведении практических занятий нахождения в транспортном средстве инструктора и обучающегося в средствах защиты органов дыхания (масках, респираторах), обработки всех поверхностей транспортного средства после каждого практического занятия дезинфицирующими средствами.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 2 и 3 пункта 1 настоящего Указа.

3. Подпункты 2 и 3 пункта 1 настоящего Указа вступают в силу с 8 февраля 2022 года.

4. Разместить настоящий Указ на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва В.Ховалыг







