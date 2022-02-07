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07.02.2022,  
10:44
Текст:  Николай Грищенко

Украина отказалась от системы ПРО "Железный купол"

Фото: Israel Defense Forces/wikipedia.org Фото: Israel Defense Forces/wikipedia.org
Фото: Israel Defense Forces/wikipedia.org

Действующая в Израиле система противоракетной обороны "Железный купол" не сможет в должной мере обеспечить защиту стратегических объектов на Украине. Причина тому - низкие тактико-технические характеристики ПРО для защиты территории от неуправляемых ракет и реактивных снарядов.

Фото: istock
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Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам военного, как сообщает издание Defence Express, система "Железный купол" защищает Израиль от ракет, которые "летят медленно на маленькое расстояние и сделаны в гаражах на территориях соседних стран".

Вместе с тем, Резникова, данная система ПРО не сможет полноценно решить вопросы защиты в Украине таких стратегических объектов, как атомная электростанция или аэродром.

Напомним, что разработанная компаниями Rafael и Israel Aerospace Industries система противоракетной обороны "Железный купол" поступила на вооружение Израиля в 27 марта 2011 года. Система ПРО предназначена для перехвата ракет на дистанции от 4 до 70 километров. Одна батарея комплекса, по мнению разработчиков, может прикрывать территорию площадью около 150 квадратных километров.

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