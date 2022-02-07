Украина отказалась от системы ПРО "Железный купол"

Действующая в Израиле система противоракетной обороны "Железный купол" не сможет в должной мере обеспечить защиту стратегических объектов на Украине. Причина тому - низкие тактико-технические характеристики ПРО для защиты территории от неуправляемых ракет и реактивных снарядов.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам военного, как сообщает издание Defence Express, система "Железный купол" защищает Израиль от ракет, которые "летят медленно на маленькое расстояние и сделаны в гаражах на территориях соседних стран".

Вместе с тем, Резникова, данная система ПРО не сможет полноценно решить вопросы защиты в Украине таких стратегических объектов, как атомная электростанция или аэродром.

Напомним, что разработанная компаниями Rafael и Israel Aerospace Industries система противоракетной обороны "Железный купол" поступила на вооружение Израиля в 27 марта 2011 года. Система ПРО предназначена для перехвата ракет на дистанции от 4 до 70 километров. Одна батарея комплекса, по мнению разработчиков, может прикрывать территорию площадью около 150 квадратных километров.