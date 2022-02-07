Умер автор музыки к "Изгоняющему дьявола" Джордж Крамб

Скончался важнейший американский композитор-новатор и авангардист Джордж Крамб. Музыкант ушел 6 февраля в возрасте 92 лет, оставив после себя богатое и разнообразное наследие - камерные, оркестровые, фортепианные, хоровые ("Аллилуйя" 1948 года), вокальные произведения. Композиции Крамба звучат в оригинальном "Изгоняющем дьявола" 1973 года, в экранизации лавкрафтовской "Музыки Эрика Цанна" 2009-го, в хорроре "Дневник Долины смерти" и других.

Некролог лауреата "Грэмми" и Пулитцеровской премии публикует Pichfork со ссылкой на подтверждение от звукозаписывающей компании маэстро.

Крамб родился в 1929 году в Западной Виргинии. Учился в музыкальном колледже родного Чарльстона, закончив его в 1950-м, в Университете Иллинойса и в Мичиганском университете. Много лет преподавал музыку - в колледже в Виргинии, в Университете Колорадо, в Пенсильванском университете, где среди его учеников были Дженнифер Хигдон и Освальдо Голихов.

В начале пути Крамб испытал сильное влияние Веберна, одного из основоположников Новой венской школы, позже - Бартока и Дебюсси. При этом музыка Крамба, упорного сторонника "технического расширения" произведений, всегда тяготела к сценическим формам ее представления, к зрелищности.

Заметим, что позже уже сам Крамб оказал веское влияние на Джонни Гринвуда из Radiohead и, особенно, Боуи: Зигги признавался в интервью, что альбом Крамба 1972 года Black Angels, "звучащий как дело рук дьявола", - одна из его любимых пластинок в принципе.

Сын музыканта, Дейвид Крам, - композитор, дочь Энн Крам - бродвейская актриса и певица.