Вышел трейлер "Последних дней Птоломея Грея" с Сэмюэлем Л. Джексоном

В Сети представлен трейлер многосерийной драмы "Последние дни Птоломея Грея" (The Last Days of Ptolemy Grey). Ролик размещен на YouTube-канале сервиса Apple TV.

Сэмюэл Л. Джексон играет слабоумного старика, забытого семьей и друзьями и не до конца уже понимающего, кто он и где. Уже находясь на грани полного погружения в деменцию, Грей получает шанс попытаться восстановить разум с помощью нового метода лечения. В результате, как водится, "отправившись в путешествие к шокирующим секретам своего прошлого".

Режиссером проекта выступил номинант премии "Оскар" Рамин Бахрани ("Белый тигр", "451 градус по Фаренгейту" 2018-го). Сценарий написал Уолтер Мосли ("Хроники будущего", "Снегопад").

В других ролях: Николь Локли (сериал Rap Sh!t), Джулия Колер (C.S.I.), Тим МакАдамс ("Прослушка", "Атланта"), Эл Митчелл ("Очень странные дела", "Озарк"), Бретт Ньютон ("Блеск") и Уолтон Гоггинс.

Премьера - 11 марта.