Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 4 февраля 2022 года № 20-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов





Утверждены постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 февраля 2022 года № 20-ПГ





Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

1. В пункте 4-1:

1.1. в абзаце первом слова "15 февраля" заменить словами "19 февраля";

1.2. в абзаце втором слова "по подготовке" исключить; слова "к соревнованиям" исключить.

2. В пункте 5-1:

2.1. в абзаце первом слова "15 февраля" заменить словами "19 февраля";

2.2. в абзаце втором слова "по подготовке" исключить; слова "к соревнованиям" исключить.

3. В пункте 6-1 слова "06 февраля" заменить словами "12 февраля".

4. В абзаце первом пункта 7-1 слова "по 06 февраля" заменить словами "по 19 февраля".

5. В подпункте 9.1-1 пункта 9.1 слова "06 февраля" заменить словами "19 февраля".

6. В пункте 10-1 слова "06 февраля" заменить словами "12 февраля".

7. В пункте 10-2:

7.1. после слова "Обеспечить" дополнить словами "по 12 февраля 2022 года (включительно)";

7.2. после слов "дежурных групп" дополнить словами "с численностью воспитанников не более 15 человек".

8. В пункте 10-3 слова "06 февраля 2022 года (включительно)" заменить словами "12 февраля 2022 года (включительно) для студентов государственных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования таких организаций".

9. В пункте 10-4 слова "06 февраля" заменить словами "12 февраля".

10. Дополнить пунктом 10-5 следующего содержания:

"10-5. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, установить каникулы для обучающихся первых классов с 07 февраля 2022 года по 12 февраля 2022 года (включительно).".

11. В пункте 18:

11.1. в абзаце первом подпункта 18.6 слова "06 февраля" заменить словами "19 февраля";

11.2. в подпункте 18.7:

11.2.1. в абзаце первом слова "06 февраля 2022 года (включительно)" заменить словами "12 февраля 2022 года (включительно) для обучающихся муниципальных образовательных организаций (с 1 по 8 классы)";

11.2.2. дополнить абзацем следующего содержания:

"Положения настоящего подпункта для первоклассников, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, применяется с учетом каникул.";

11.3. в подпункте 18.8 слова "06 февраля" заменить словами "12 февраля";

11.4. дополнить подпунктом 18.9 следующего содержания:

"18.9. обеспечить по 12 февраля 2022 года (включительно) предоставление дополнительного образования детей муниципальными образовательными организациями дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий.".







