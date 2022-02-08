Постановление губернатора Камчатского края от 8 февраля 2022 года № 15 "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) часть 34 изложить в следующей редакции:

"34. Родителям (законным представителям) ограничить нахождение в общественных местах закрытого типа детей, в том числе в торгово-развлекательных и торговых центрах детей от 14 до 18 лет, за исключением нахождения таких детей в образовательных, физкультурно-спортивных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления в Камчатском крае.";

2) дополнить частью 341 следующего содержания:

"341. Запретить нахождение детей, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения родителей (законных представителей) в торгово-развлекательных и торговых центрах.".

В.В.Солодов







