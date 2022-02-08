Постановление губернатора Камчатского края от 8 февраля 2022 года № 15 "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Новости

Умерла литературовед, исследователь Бродского Валентина Полухина 22:38
В Италии отменили ношение масок на открытом воздухе 22:23
Из-за COVID-19 регионы смогут приостанавливать плановую амбулаторную медпомощь 22:22
Минздрав исключил приостановку плановой медпомощи детям из-за пандемии 22:16
Французский дипломат назвал главную ошибку Запада в отношении Украины 22:03
Посол России в Германии призвал не увязывать запуск "СП-2" с политикой 21:52
Названы три отличительных признака заражения "стелс-омикроном" 21:46
Bloomberg: В ЕС считают проблематичным отключение России от SWIFT 21:32
Более 592 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:08
На Тоцком полигоне отработали пуски ракет комплекса "Искандер-М" 21:04
В комитете Госдумы не поддержали идею ограничить число sim-карт 21:03
Россия получила право экспортировать молочную продукцию в Таиланд 20:59
Агентства S&P и Fitch оценили последствия возможных санкций для России 20:32
В массовом ДТП на Рублевском шоссе пострадал миллиардер Алексей Шепель 20:17
Российские бомбардировщики провели патрулирование в небе над Беларусью 20:13
КНДР рассказала об испытаниях ракет с досягаемостью до территории США 20:00
Россия направит почти 6 млрд рублей на экологические исследования 20:00
Минздрав: Требований к уровню антител для получения QR-кода нет 19:45
Захарова предупредила о зеркальном ответе на действия Германии в отношении российских СМИ 19:42
Работодатели простимулируют работников оставаться дома 19:27
Более 12 млн человек приняли участие в мероприятиях Года науки 19:16
В Бангладеш скоропостижно скончались пятеро россиян-строителей АЭС 19:08
Японскую принцессу Йоко госпитализировали с коронавирусом 19:05
Песков рассказал о хорошем здоровье Путина 18:54
Женская сборная России по хоккею в четвертьфинале ОИ сыграет со Швейцарией 18:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
8 февраля 2022 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 8 февраля 2022 года № 15 "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) часть 34 изложить в следующей редакции:

"34. Родителям (законным представителям) ограничить нахождение в общественных местах закрытого типа детей, в том числе в торгово-развлекательных и торговых центрах детей от 14 до 18 лет, за исключением нахождения таких детей в образовательных, физкультурно-спортивных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления в Камчатском крае.";

2) дополнить частью 341 следующего содержания:

"341. Запретить нахождение детей, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения родителей (законных представителей) в торгово-развлекательных и торговых центрах.".

В.В.Солодов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией