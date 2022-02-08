Когда в России появится памятник "сыну полка"

Российское военно-историческое общество (РВИО) объявило международный творческий конкурс на лучший архитектурно-художественный проект монумента "Сынам полка", который будет установлен в Курске в Международный день защиты детей.

Выбор даты начала конкурса не случаен: 8 февраля 1943 года город Курск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков войсками 60-й армии под командованием генерал-майора Ивана Черняховского.

Есть еще одно трагическое совпадение: в тот же день были расстреляны герои - "молодогвардейцы" Олег Кошевой, Люба Шевцова и их товарищи.

Решением ООН в 1964 году 8 февраля объявили Международным днем памяти юного героя-антифашиста.

"Российское военно-историческое общество уделяет самое пристальное внимание теме трудового и воинского подвига детей в годы Великой Отечественной войны. В 2019 году в Архангельске нами был открыт памятник глубокого смысла "Детям войны", ставший центром притяжения детей военного поколения, их внуков и правнуков, идеологии будущего. 8 февраля мы отмечаем день юного героя-антифашиста, - отметил советник председателя РВИО Ростислав Мединский, - в их честь создавая этот мемориал, нам бы хотелось в очередной раз вложить в него свою душу, поклониться живым и отдать дань глубокой благодарности безвременно ушедшим в небытие, защищавшим свою Родину".

Справка "РГ"

В Курске существует единственный в России и на всем постсоветском пространстве музей "Юные защитники Родины" - филиал Курского областного краеведческого музея.

Масштабная поисковая работа по установлению судеб юных героев велась здесь с 1963 года под руководством ветерана Клары Александровны Рябовой.

В 2021 году РВИО выступило с инициативой создания на базе музея современного музейно-выставочного пространства, посвященного юным защитникам Отечества. Сейчас в Обществе идет работа по разработке концепции обновленной экспозиции Музея.

Статистика

В Великой Отечественной войне принимали участие свыше 300 тысяч детей и подростков допризывного возраста. Это были "сыны" и "дочери" полков - воспитанники боевых частей и соединений, юнги, медицинские сестры, партизаны, подпольщики, разведчики.

Многих детей война лишила семьи, которую они вновь обретали в кругу однополчан. Воспитанники воинских частей и соединений подлежали зачислению в списочный состав подразделения, однако, учет "сынов полка" фактически не велся. Подсчет точного количества юных защитников затруднён в связи с тем, что они воевали с врагом вопреки решениям государства. В итоге сынов полка прятали, о них не говорили. Дети убегали на фронт мстить за отцов и матерей, братьев и сестер, приписывали себе года, их снимали с поездов и отправляли в тыл, но они снова сбегали. В этой связи, вероятно, что их общее количество на всех фронтах в 1941-1945 годах может быть значительно выше.

В годы войны дети и подростки самоотверженно трудились на оборонных предприятиях, работали в сельском хозяйстве, шефствовали над госпиталями, собирали металлолом, участвовали в сборе вещей для Красной Армии, работали на воскресниках. В школьных пошивочных мастерских пионеры шили белье, гимнастерки, девочки вязали теплые вещи для фронта.