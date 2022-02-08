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08.02.2022 18:45
Рубрика: Экономика

Компьютеры начали дешеветь на фоне падения биткоина

Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8676)
Стоимость сборки персонального компьютера значительно упала за последние три недели. Железо дешевеет вслед за падением стоимости биткоина.
Стоимость сборки игрового компьютера сегодня составляет около 100 тыс. рублей. Фото: РИА Новости Стоимость сборки игрового компьютера сегодня составляет около 100 тыс. рублей. Фото: РИА Новости
Стоимость сборки игрового компьютера сегодня составляет около 100 тыс. рублей. Фото: РИА Новости

Видеокарта NVIDIA RTX 3060, которая подходит для игр в разрешении Full HD с рейтрейсингом (когда игра показывает реалистичные и нарисованные в реальном времени отражения на поверхностях), теперь стоит 60 тысяч рублей, а еще 17 января она стоила более 70 тысяч рублей (по данным e-katalog.ru). Также падают цены и на "флагманские" модели видеокарт - если три недели назад RTX 3080 стоила 161 тысячу рублей, то теперь - 134 тысячи.

Схожие тенденции наблюдаются и с оперативной памятью (она нужна для работы системных процессов в режиме реального времени - например, открытия вкладок в браузере, нескольких текстовых документов и т.д.). Если две недели назад планку в 16 Гб самой современной памяти DDR5 можно было купить более чем за 20 тыс. рублей, то теперь ее можно взять за 15 990 рублей. По мнению опрошенных "РГ" специалистов, падение стоимости сборки персонального компьютера связано с низким курсом биткоина, в связи с чем упала окупаемость видеокарт при майнинге криптовалют. За полгода курс биткоина снизился с рекордных 69 тыс. долл. в ноябре прошлого года до 44 тыс. долл. (по данным Investing.com).

"Цены на видеокарты снизились из-за резкого падения курса биткоина - часть майнеров восприняли это как "начало конца" и отправили свои видеокарты на вторичный рынок. Однако сейчас курсы криптовалют снова вернулись к росту, поэтому выгодные предложения на рынке игровых GPU исчезнут уже в ближайшие дни", - предупреждает Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru.

По словам эксперта, оперативная память DDR5 подешевела из-за временного перенасыщения рынка. "Запредельные наценки на видеокарты привели к тому, что все больше покупателей либо отказываются от модернизации компьютера вовсе, либо переходят на ноутбуки. У производителей комплектующих не остается выбора, кроме как снижать цены либо приостанавливать производство. На остановку конвейера производители не решаются, потому что AMD вслед за Intel вскоре тоже перейдет на платформы с поддержкой DDR5, спрос на память снова взлетит, и те, кто приостановил выпуск нового стандарта RAM, потеряют рыночную долю", - говорит специалист.

Однако несмотря на то, что цены на видеокарты значительно снизились, не стоит покупать их прямо сейчас. "Цены на видеокарты по-прежнему вдвое дороже, чем им предписывали быть производители в рекомендованных ценах. Поэтому их стоит приобретать только настойчивым энтузиастам, для которых важнее "идти в ногу" и знакомиться с новейшими играми в момент их выхода, а не ждать середины 2023 года, когда после выхода новых поколений видеокарт NVIDIA и AMD цены значительно снизятся", - продолжает эксперт.

Стоимость биткоина упала более чем на 20 тыс. долл. за последние полгода, из-за этого подешевели видеокарты 

А вот с оперативной памятью ситуация иная. "Игровые компьютеры на оперативной памяти DDR5 сегодня как электромобили - скорее личная инвестиция в технологию ближайшего будущего, чем действительно выгодная покупка в сравнении с "устаревшими" решениями. Дело в том, что сегодня память стандарта DDR5 стоит в три раза дороже памяти DDR4 аналогичного объема. А реальный прирост производительности в памяти нового стандарта составляет порядка 15%, причем не во всех приложениях, а лишь в трети сценариев. Поэтому всем, кто нацелен на покупку компьютера без переплаты, стоит дождаться презентации первых процессоров AMD с поддержкой DDR5 (которые будут представлены во второй половине 2022 года), после чего до конца года цены на память нового стандарта резко поползут вниз", - прогнозирует Харитонов.

Снижение цен на оперативную память DDR5 вызвано постепенным насыщением рынка, раньше ее было очень мало, а все новые решения стоят дорого. "Видеокарты дешевеют в основном из-за снижения спроса со стороны майнеров, поскольку срок окупаемости видеокарт значительно увеличился", - говорит Алексей Берилло, редактор портала iXBT.com.

100 тыс. рублей составляет средняя стоимость игрового компьютера

По мнению Романа Епишина, CMO компании MY.GAMES Cloud, если есть деньги на сборку компьютера, то стоит это сделать прямо сейчас: "На порядок цен влияет несколько факторов: любые изменения на рынке криптовалюты, колебания доллара или нарушения в поставках полупроводников. При этом важно понимать, что средний игровой компьютер с нуля - это около 100 тысяч рублей".

В ноябре 2021 года, когда курс биткоина был на пике, стоимость сборки компьютера для игр в разрешении Full HD с высокой частотой кадров и рейтрейсингом составляла 101 тыс. рублей, приводит данные издание 3DNews.ru. В середине января ПК для игр в Full HD стоил уже меньше - 99 тыс. рублей. На первый взгляд, разница совсем невелика, однако "январский" компьютер для игр мощнее своего "ноябрьского" предшественника.

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