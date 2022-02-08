Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
08.02.2022 12:46
Рубрика: Легковые авто

Mazda рассказала подробности о первом PHEV-гибриде марки. Это будет CX-60

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.

В октябре 2021 года Mazda анонсировала новую линейку моделей для рынков Европы и США, в числе которых был заявлен гибрид на базе CX-60. Теперь в компании опубликовали тизер новинки и назвали дату премьеры.

Mazda CX-60 PHEV будет представлен 8 марта 2022 года - кроссовер, по словам японцев, является первой из двух новых моделей для Европы из анонсированной линейки, состоящей из CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90.

Официально объявлено, что "подключаемый" гибрид Mazda CX-60 будет оснащён бензиновым ДВС 2.5 литра и электромотором, что в совокупности обеспечит более 300 л.с.

В будущем к CX-60 PHEV присоединится гибридный CX-80 с тремя рядами сидений.

Американец ездит на сгоревшей Mazda MX-5
#Mazda