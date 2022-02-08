Mazda рассказала подробности о первом PHEV-гибриде марки. Это будет CX-60

В октябре 2021 года Mazda анонсировала новую линейку моделей для рынков Европы и США, в числе которых был заявлен гибрид на базе CX-60. Теперь в компании опубликовали тизер новинки и назвали дату премьеры.

Mazda CX-60 PHEV будет представлен 8 марта 2022 года - кроссовер, по словам японцев, является первой из двух новых моделей для Европы из анонсированной линейки, состоящей из CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90.

Официально объявлено, что "подключаемый" гибрид Mazda CX-60 будет оснащён бензиновым ДВС 2.5 литра и электромотором, что в совокупности обеспечит более 300 л.с.

В будущем к CX-60 PHEV присоединится гибридный CX-80 с тремя рядами сидений.