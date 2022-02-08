Мишустин распределил три тысячи жилищных сертификатов на 2022 год

На эти цели правительство в 2022 году направит почти 11 миллиардов рублей. Сертификаты смогут получить чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС. Помощь положена тем, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий.

Самое большое количество сертификатов предусмотрено для выезжающих с Крайнего Севера и приравненных к нему территорий - 1356. Еще 528 документов на новое жилье распределят между ликвидаторами радиационных аварий.