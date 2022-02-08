Муниципалитеты стали активнее искать "серых" арендаторов

Муниципалитеты стали активнее проводить рейды по квартирам в поисках нелегальных арендаторов и привлекать к этому управляющие компании (УК). Однако УК не слишком охотно идут на сотрудничество, рассказали участники рынка.

В январе управляющие компании Вологодской области получили письма от налоговой инспекции, где их попросили сообщить о подтвержденных фактах сдачи жилья в аренду в обслуживаемых ими домах. Такие запросы из налоговой службы были и в ряде городов-миллионников, отмечает директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая.

Еще в 2018 году минфин выпустил методические рекомендации для регионов по увеличению доходов муниципальных и региональных бюджетов, сообщили в пресс-службе минфина. Существенно повлиять на рост доходов может выявление случаев сдачи жилья без уплаты НДФЛ, отмечалось в документе. Чтобы заинтересовать управляющие компании, предлагалось предоставлять им гранты за прирост налоговых поступлений. Еще один вариант - организация "горячей линии", по которой можно сообщать о случаях сдачи квартиры в наем. После получения информации о сдаче жилья могут проводиться рейды комиссией, включающей специалистов налоговых органов, чтобы официально зафиксировать ситуацию. При этом необходимо иметь четко прописанный регламент работы подобных комиссий, "чтобы исключить злоупотребления, защитить права арендодателей и повысить эффективность деятельности комиссий", подчеркивалось в рекомендациях.

Города уже начали отчитываться о применении этих, по сути необязательных, рекомендаций. Так, при проведении Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик за 2021 год о рейдах по арендаторам сообщали из Аткарска Саратовской области, Ташлинского района Оренбургской области, Хабаровска (здесь выявлено 70 нелегальных арендодателей, информация направлена в налоговые органы). В подмосковном Орехово-Зуеве обнаружены 34 квартиры, сдаваемые в аренду, в бюджет дополнительно поступило 785 тысяч рублей налогов (в среднем по 23 тысячи рублей с каждого арендодателя).

Хотя с момента выпуска рекомендаций прошло уже более трех лет, массовой рассылки запросов от налоговиков или городских властей в ТСЖ и УК не было, отмечают в Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН). "Это связано и с определенной инертностью региональных администраций по разработке мер для выявления "серых" арендодателей, и с тем, что налоговики и так получают необходимую информацию о нелегальной аренде из баз данных квартир под сдачу и объявлений риелторов, от персонала тех же УК и ТСЖ (слесарей, электриков, уборщиц, консьержей), старших по подъезду и недовольных соседей, участковых", - говорит президент АКОН Никита Чулочников. Чаще всего УК не могут официально ответить на такие запросы, отмечает директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая, у них нет такой информации. Кроме того, у ТСЖ и УК нет ресурсов, чтобы заниматься этим вопросом, эту работу никто не оплачивает, добавляют в АКОН.

В среднем каждый арендодатель заплатил по 23 тысячи рублей

За 2019 год декларации о доходах от сдачи имущества в аренду на 34 млрд рублей представили в налоговые органы около 142 тысяч физических лиц, сообщала ранее пресс-служба ФНС. С них было удержано 1,6 млрд рублей налогов. Этим занимается как минимум 80 тысяч самозанятых, чаще всего в Центральном (38 тысяч самозанятых), Северо-Западном (12 тысяч) и Южном (9 тысяч) федеральных округах.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Марина Трубилина

Между тем

"Факт сдачи жилья в аренду нужно доказать, и это доказать очень сложно, - говорит управляющий директор сети офисов недвижимости "Миэль" Мария Жукова. - Для этого недостаточно даже подписанного договора о сдаче жилья в аренду или признания арендаторов о том, что они снимают жилье. Должны быть расписки о передаче денежных сумм, причем с указанием, что это именно плата за аренду жилья по такому-то адресу за конкретный период. Если это переводы с карты на карту, то это должно быть указано в назначении платежа. Может быть, что хозяин бесплатно пустил жить своих друзей. А перевод на карту - это возврат старого долга".

Кроме того, у собственников достаточно времени, чтобы легализовать свои доходы: декларацию о доходах от сдачи жилья нужно подать в налоговую службу до 30 апреля следующего года, а заплатить налог - до 15 июля.