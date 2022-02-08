Ольга Казакова рассказала, каких законов ждать в ближайшее время

Уже в ближайшее время из образовательного законодательства уйдет термин "услуга".

- Первая и практически уже готовая инициатива - отказ от термина "услуга" в системе образования. Это поручение президента, - заявила в интервью "Российской газете" глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

На рассмотрении и некоторые вопросы совершенствования Единого госэкзамена.

- В пандемийные годы в виде исключения ЕГЭ не сдавали ребята, которые после школы не поступают в вузы. Возможно, эта схема применима и в "мирное" время, - считает Казакова. - Но здесь подходить нужно очень аккуратно, продуманно: чтобы не нарушить права тех ребят, которые не сдадут ЕГЭ, а потом передумают и захотят поступить в вуз, а экзамен можно будет сдать только на следующий год.

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