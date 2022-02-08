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8 февраля 2022 г.

Распоряжение губернатора Омской области от 7 февраля 2022 года № 11-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территорий Омской области" следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 9.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"- практической подготовки в государственных учреждениях здравоохранения Омской области студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования;";

2) подпункт 6 пункта 12 изложить в следующей редакции:

"6) с 7 февраля 2022 года в государственных учреждениях здравоохранения Омкой области оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях, включая проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации (за исключением медицинской помощи при онкологических и онкогематологических заболеваниях, требующих непрерывного лечения, а также за исключением проведения заместительной почечной терапий, выдачи лекарственных препаратов в рамках дополнительного лекарственного обеспечения, проведения исследований на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выдачи направлений на оказание высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортное лечение).";

3) в пункте 20:

- в подпункте 8 точку заменить точкой с запятой;

- дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

"9) определение критериев и порядка проведения консультации дистанционным способом, в том числе с применением телемедицинских технологий, аудиозвонка или видеозвонка, в случаях, предусмотренных приказом Министерства здравоохранения Российский Федерации от 19 марта 2020 года № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".".

Губернатор Омской области А.Л.Бурков



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