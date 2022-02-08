Почему Петра I похоронили только спустя шесть лет после его смерти

В этом году - 350 лет со дня рождения Петра I. Оно будет отмечаться в июне. А в этот день, 28 января 1725 года, император Петр скончался в Петербурге. Ему было 52 года.

В конце 1724 года Петр, уже сильно болевший, отправился на Ладожский канал. Он строился по задумке императора, который еще в 1718 году констатировал, что на Ладожском озере "великий убыток чинится от худых судов", и что "одним сим летом с тысячу судов пропало".

Длина канала вдоль берега озера была более сотни километров. Он строился, чтобы увеличить объемы торговли с Европой - Петр хотел, чтобы в Петербург доставлялось как можно больше товаров.

Лейб-медик Лаврентий Блюментрост настаивал, чтобы царь не совершал это путешествие, но остановить Петра было невозможно. Тем более осенью здоровье его как будто стало лучше. Из Олонца император перемесился в Старую Руссу, откуда водой - через Ильмень, по Волхову, Ладоге и Неве - направился в Петербург. Там он поучаствовал в спасении бота с солдатами, севшего на мель. Царь сам стоял по пояс в воде, сталкивая бот с отмели.

Очевидно, стояние в ледяной воде способствовало стремительному развитию болезни. Медики Ленинградской военно-медицинской академии, изучавшие историю болезни Петра, сделали вывод, что причиной смерти стало воспаление язвы в мочеиспускательном канале.

Царь умирал в муках.

"27 января, - писал Александр Пушкин в "Истории Петра I", - присутствующие начали с ним прощаться. Он приветствовал всех тихим взором. Потом произнес с усилием: "После..." Все вышли, повинуясь в последний раз его воле. Он уже не сказал ничего. 15 часов мучился он, стонал, беспрерывно дергая правую свою руку, левая была уже в параличе. Петр перестал стонать, дыхание остановилось - в 6 часов утра 28 января Петр умер на руках Екатерины".

Петр не оставил завещания, кому он наследует престол.

Вот что говорит об этом Елена Кальницкая, генеральный директор музея "Петергоф" и глава Ассамблеи петровских музеев:

- Они жили с Екатериной довольно хорошо, весело, дружно, и Петр ее очень любил. И узнав, причем случайно, о ее многолетней связи с Виллимом Монсом, он поступил жесточайшим образом - отрубив Монсу голову, показал ее Екатерине. Вот с этого момента для Петра рухнуло все. Екатерина во всем поддерживала Петра, и вдруг такая история. Так что я понимаю, почему он ушел без наследника. Произнеся "отдайте все…", ему нечего было сказать дальше. Не было возле Петра I человека, которому он бы мог доверять…

Петр скончался в своем Зимнем дворце у Зимней канавки. Потом туда будто бы с трудом протиснули огромный гроб, в который положили царя в гвардейском мундире. Прощание длилось 42 дня и проходило уже в Зимнем дворце, где устроили "печальную залу". Перед этим медиками и сподвижником Петра Яковом Брюсом было произведено вскрытие тела и бальзамировнаие.

Только 8 марта 1725 года похоронная процессия направилась из Зимнего дворца в Петропавловский собор, который еще строился. Петр стал первым из династии Романовых, кто был перенесен сюда, ведь именно он перенес и столицу из Москвы в Петербург. Прежде и Романовых, и Рюриковичей хоронили в Архангельском соборе Московского Кремля.

Но погребение императора Петра Великого состоялось только почти через шесть лет после его кончины. Почему так произошло? Считается, что это связано с научными опытами Брюса, которого простой народ считал "чернокнижником" и колдуном. Он будто бы планировал возвести мавзолей для Петра, хотя сам государь в разговорах с Брюсом, как считается, высказывался против того, чтобы тело его после смерти было подвергнуто бальзамированию.

Тем не менее, и тело Екатерины I, которая взошла на престол после смерти мужа и скончалась в 1727 году, тоже было забальзамировано под присмотром Брюса, а гроб поставлен рядом с гробом Петра.

Лишь в 1731 году пришедшая к власти племянница Петра Анна Иоанновна повелела предать земле тела Петра Великого и Екатерины I по христианскому обычаю. Останки были захоронены у южной стены - перед алтарем Петропавловского собора.