Появилось первое фото боевой машины морской пехоты

Морская пехота российского Военно-морского флота, возможно, в обозримом будущем обзаведется техникой совершенно нового для нее класса. Речь идет о боевой машине морской пехоты (БММП). "Военный осведомитель" опубликовал, как предполагается, первую фотографию раскрашенного в трехцветный камуфляж опытного образца, находящегося в заводском цехе.

По стоящему сзади танку Объект 640 "Черный орел" можно оценить размеры. Они, конечно, не миниатюрные, но такова специфика военной техники, предназначенной для участия в десантных морских операциях.

Можно вспомнить уже эксплуатируемые не одно десятилетие американские гусеничные плавающие транспортеры AAV7 (LVTP-7), не пошедшую до сих пор в серию экспедиционную амфибию EFV и ZBD-05 (ZBD-2000) морской пехоты ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Например, AAV7 имеет длину 7940 мм, ширину - 3270, высоту - 3260 мм. У EFV эти параметры еще больше. Хотя, судя по всему, российский аналог все же компактнее.

Боевая масса таких машин тоже значительная: у БММП она составляет 35000 кг, у заокеанских конкурентов 29100 - 34473 кг.

Благодаря специальной конструкции отечественная машина для морпехов способна двигаться к берегу по поверхности моря со скоростью до 37 км/ч. Это несколько меньше, чем EFV, но быстрее ZBD-2000.

Во время маршей по шоссе конкурентов у российского образца вообще нет, благодаря мощному 1500-сильному газотурбинному двигателю и надежному шасси он сможет разгоняться до 75 км/ч.

Также нет равных БММП по части защиты. Сообщалось, что на нее будет установлен комплекс активной защиты "Арена-М". Но особое превосходство - по вооружению. Имеющийся необитаемый модуль с 57-мм пушкой "Кинжал" с боекомплектом в восемь десятков снарядов даст возможность уничтожать разнообразные наземные (бронетехника, живая сила, укрепления) и воздушные цели.

Также предполагается создание целой линейки боевых и специализированных машин, самоходно-артиллерийских установок, противотанковых комплексов, систем противовоздушной обороны, разведывательных и командно-штабных машин.