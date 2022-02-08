Аэропорты четырех городов ЦФО закрыли из-за тумана

Аэропорты четырех городов на юге Центральной России - Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка - прекратили прием и отправку авиарейсов из-за плохой погоды.

- В районе аэропорта Белгород горизонтальная видимость составляет 50 метров, вертикальная - 40. Задержаны два авиарейса: из Домодедово и Минеральных Вод, - рассказал РИА Новости представитель аэроузла.

Согласно данным онлайн-табло воронежского аэропорта, задержан отправление 10 и прием 5 рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. В Курске и Липецке задержано по одному рейсу.

Улучшение погоды и возобновление авиасообщения ожидается к 11 часам.