Молодые ученые Москвы получили премии за научные исследования и разработки

В День российской науки премиями правительства Москвы за 2021 год отмечены проекты и разработки 82 молодых ученых. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Москва активно поддерживает развитие науки, помогает молодым ученым реализовывать свой потенциал. Популярность награды среди молодых ученых постоянно растет. В этом году на конкурс поступило уже более 1000 заявок - на 45 процентов больше, чем три года назад. Премии присуждены проектам и разработкам 82 человек. За 9 лет существования премии ее получили уже более 500 ученых. Радует, что интерес к науке появляется у детей уже со школьных лет. В московских школах активно развивается проект предпрофессионального образования, одним из направлений которого являются академические классы, в которых ученики активно погружены в проектно-исследовательскую деятельность и с ранних лет делают осознанный выбор будущих профессий в наукоемких отраслях экономики".

Размер научных премий из городского бюджета сейчас составляет 2 миллиона рублей, ежегодно вручается по 50 премий.

Претендовать на получение столичных премий могут исследователи и разработчики в возрасте до 36 лет и доктора наук до 40 лет. За 9 лет 514 исследователей получили 486 миллионов рублей. А всего о своих разработках заявили свыше 5,5 тысячи молодых ученых столицы.

Премии вручают в 22 номинациях. Например, за исследования в области математики, химии, физики, биологии, гуманитарных, общественных, технических и инженерных наук, ИКТ. А также за разработки в сфере биотехнологий, авиационной и космической техники, городской инфраструктуры, фармацевтики, нанотехнологий, приборостроения, электроники, энергосбережения, защиты информации.

В числе лауреатов этого года:

- проект научного коллектива Сколковского института науки и технологий по разработке новых методов анализа медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта для выявления и оценки тяжести значимых заболеваний, в том числе COVID-19;

- работа ученых Московского государственного университета имени Ломоносова о биосенсорных электроанализаторах для диагностики и телемедицины;

- исследования в области прикладной небесной механики доцента МГТУ имени Баумана;

- разработка старшего научного сотрудника Российского химико-технологического университета имени Менделеева по созданию первого отечественного опытного производства материалов на основе аэрогелей различного назначения и другие.