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08.02.2022 16:44
Рубрика: Происшествия

Под Тверью возбуждено дело после падения ребенка в колодец

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту падения ребенка в канализационный колодец.

Фото: iStock
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Как рассказали в следственном управлении СК РФ по региону, инцидент произошел в городе Торопце 27 января около пяти часов вечера: семилетний мальчик сходил в магазин за яблоками и по дороге назад провалился в колодец, где провел всю ночь.

- На следующий день в ходе масштабных поисковых мероприятий малолетний был обнаружен. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, в настоящий момент мальчик отпущен из лечебного учреждения и находится дома, - уточнили в ведомстве.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области по факту падения ребенка в колодец возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Осмотр крышки канализационного люка на месте происшествия показал, что на ней отсутствовало одно из двух фиксирующих креплений. В рамках расследования в муниципальном унитарном предприятии, на балансе которого находится люк, изъята необходимая документация.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область

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