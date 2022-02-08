Поддержка инновационных стартапов - новый курс Рязанской области

В Рязанской области объявлено о старте программы комплексной поддержки инновационных стартапов местных разработчиков, а в перспективе и иногородних. Субсидии, гранты, пакет нефинансовых мер поддержки, бесплатные площади для размещения, возможности создаваемого венчурного фонда - об этих перспективах развития заявил участникам состоявшегося в регионе накануне форума "От идеи до старта" - студентам университетов выпускных курсов технических специальностей, представителям бизнес-сообщества и инфраструктуры поддержки бизнеса - губернатор Николай Любимов.

Идеи со школы

В фокусе внимания программы - перспективные начинания субъектов малого и среднего предпринимательства, технологические инициативы студентов, выпускников рязанских вузов. Для продвижения их проектов от идеи до технологического стартапа и вплоть до запуска инновационного производства и привлечения крупных инвесторов предусмотрена комплексная системная поддержка. При этом авторы программы заявляют о намерении выстроить последовательную работу, начиная с детских центров креативного развития.

"Наряду с инновационным мышлением у подростков нужно воспитывать предпринимательские навыки. Активнее стимулировать успехи и поощрять их нестандартные разработки", - подчеркнул губернатор Рязанской области Николай Любимов. В Рязанской области действует несколько специализированных центров и детских технопарков, воспитанники которых демонстрируют достойные результаты. Это связывают, в том числе, с традиционно сильной научной базой, сформированной в регионе еще в середине прошлого столетия, и, как следствие, мощной промышленной базой, в которой устойчиво лидирует радиоэлектроника, станко- и приборостроение.

Сопровождение перспективных инновационных разработок студентов и молодых специалистов предусматривает поддержку на всех стадиях доведения стартапа до рынка на основе бесшовных механизмов: помощь в регистрации бизнеса, в генерации бизнес-идеи, в разработке бизнес-плана, обучении основам предпринимательства, защите интеллектуальной собственности, в сертификации продукции, запуске программ модернизации, в выходе на федеральные институты развития для получения поддержки уже на этом уровне. Разработан пакет региональных субсидий и грантов, создается возможность командам стартапов занять для своей работы площади в технопарке на безвозмездной основе.

Творить там, где созданы условия

По инициативе главы региона комплекс механизмов поддержки начинающих предпринимателей в сфере инновационных технологий дополнит еще один современный инструмент. Николай Любимов заявил о принятом решении о создании регионального венчурного фонда инвестиций по поддержке инновационных стартапов. "Региональный экономический сектор остро нуждается в свежих идеях, нестандартных решениях, - заявил Николай Любимов. - Благодаря фонду молодые разработчики со своими проектами смогут претендовать не только на региональные субсидии на развитие. Но и получать полный объем финансирования на реализацию своих стартапов. Это будет один из первых в России региональных венчурных фондов, направленный на поддержку инновационных разработок. Мы заинтересованы в том, чтобы наши талантливые кадры развивали свои инициативы, свой бизнес в нашем регионе". Губернатор обозначил свою готовность войти в состав инвестиционного комитета венчурного фонда, чтобы иметь возможность лично встречаться с каждым разработчиком и автором инновационных идей.

Инструмент для создания процесса

Максим Шадрин. Фото: Агентство развития бизнеса Рязанской области

Идею запуска программы сопровождения стартапов поддержали молодые предприниматели региона, которые сами прошли путь от перспективной идеи до старта на рынке. Генеральный директор компании "Квантрон Групп" Максим Шадрин отметил, что программа станет инструментом, благодаря которому "начинающие, не имеющие достаточного опыта стартаперы смогут в разы быстрее вывести свои продукты на этап промышленного внедрения". "Если бы я начинал свой бизнес сейчас, то у меня ушло на это уже не 10 лет развития, а года 3, потому что сегодня в регионе для этого созданы максимальные условия", - сказал Максим Шадрин, приводя в пример свою историю успеха.

Титульная разработка "Квантрон Групп" - лазерная система измерения применяется на целом ряде промышленных производств в регионе и за его пределами. Успех проекта гендиректор компании относит и на свое упорство, и на поддержку Фонда содействия инноваций. "Мы получили деньги от Фонда содействия инноваций, субсидию от рязанского правительства в размере 20% от общей стоимости гранта Фонда, и это стало нашей первой ступенью настоящего бизнеса. Благодаря помощи региональных институтов поддержки участвуем в выставках, форумах в России и за рубежом", - резюмировал Максим Шадрин.

Андрей Цветков. Фото: Агентство развития бизнеса Рязанской области

Директор инвестиционного бизнес-инкубатора "РГРТУ имени В.Ф. Уткина" Андрей Цветков поделился своим опытом и рассказал о барьерах, которые, по его мнению, неизбежно должен преодолеть молодой стартапер для того, чтобы добиться качественного результата. По словам Цветкова, в глобальной экономике источником стартапов в первую очередь становятся университеты, где сформировалась научная школа и сквозная технология - разработки, которые можно применить на нескольких областях. "Мы выделяем определенную область применения, сосредотачиваемся на ней, создаем команду, которая готова это выразить в формате продукта, и в итоге получаем такой продукт", - описал он вкратце суть роли бизнес-инкубатора, действующего на базе университета, в процессе реализации новых идей.

В подтверждение практической пользы инкубатора как элемента системы поддержки стартапов Андрей Цветков привел историю становления компании "Силовая электроника". Ее коллектив смог, начав с нуля, достичь оборота в несколько десятков миллионов, занимаясь разработкой инверторного сварочного оборудования и зарядками для электротранспорта. Или конструкторское бюро "Аврора", специализирующееся на разработке робототехники, которое за короткое время стало резидентом комплекса "Сколково".

Как отметил Андрей Цветков, комментируя идею создания венчурного фонда и гарантируя большой поток перспективных идей от бизнес-инкубатора, "если регион сможет выступить соинвестором будущих стартапов, - это будет мощнейшей формой поддержки".

Максим Стрельников. Фото: Агентство развития бизнеса Рязанской области

Коммерческий директор компании "Келер Рус" Максим Стрельников считает, что стартовавшая в регионе программа - "отличный инструмент, чтобы помочь создать качественный процесс". "Создание венчурного фонда, который будет работать так же понятно, удобно и быстро, как уже действующие институты развития бизнеса, вызовет настоящий бум стартапов, благо с инновационными идеями в регионе проблем не было никогда", - выразил свою точку зрения руководитель "Келер Рус". Компания работает на рынке 15 лет. Второй год подряд она выигрывает гранты Фонда содействия инноваций. Максим Стрельников не понаслышке знает, каким должен быть минимальный уровень компании, чтобы побеждать в конкурсах на гранты с первого раза. "До этого уровня нужно дорасти, и здесь очень важна поддержка региона, - отметил Стрельников. - А о будущих успехах надо обязательно говорить широко, открыто и даже рекламировать. Потому что, наша задача, чтобы максимальное количество людей с идеей осознали, что с их реализацией регион в лице институтов поддержки готов им помочь на месте".