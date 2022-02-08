Последний советский тяжелый танк Т-10М восстановили в Подмосковье

В Музее отечественной военной истории в подмосковном Падиково полностью восстановили последний советский тяжелый танк Т-10М.

Эта боевая машина, по мнению отечественных и зарубежных специалистов, на протяжении 50-70-х годов считалась лучшей в своем классе. По своим тактико-техническим характеристикам она превосходила американский M103 и британский FV 214 Conqueror.

В группе музея во "ВКонтакте" сообщается, что реанимированный образец выпущен в 1965 году, а всего с 1958 по 1966 гг. изготовлено 1079 Т-10М и 100 командирских Т-10МК.

На сайте музея размещена подборка фотографий, где запечатлены все этапы работ. Познакомившись с ними, можно оценить, какой титанический труд проделан теми, кто занимался его восстановлением.

Танк явно служил мишенью, так как буквально весь был испещрен отверстиями от кумулятивных боеприпасов, ствол орудия отрезан, повреждена ходовая часть, разукомплектовано моторно-трансмиссионное отделение.

Работники музея не только воссоздали внешний облик Т-10М, но и вернули ему способность достаточно резво передвигаться, как большинству экспонатов в Падиково. В минувшую субботу грозная боевая машина заняла свое место в экспозиции между ИС-3 и ПТ-76 на территории танкового корпуса.

Т-10 был вооружен стабилизированной в двух плоскостях 122-мм пушкой М-62-Т2. В боекомплект входило 30 снарядов. Имелось также два 14,5-мм пулемета КПВТ (спаренный и зенитный) с запасом в 744 выстрела. Мощность двигателя составляла В12-6Б -750 л.с. Максимальная скорость по шоссе: 50 - 53 км/ч. Запас хода по топливу - 280 км. Экипаж - 4 человека.

Как Объект 272, он выпускался на Кировском заводе в Ленинграде, как Объект 734, - на Челябинском тракторном заводе. Машины этого типа состояли на вооружении соединений Группы советских войск в Германии. Были задействованы в операции "Дунай" по вводу войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года. Сняты с вооружения в 1993 году.

Интересный факт: эти танки, никогда не принимавшие участие в реальных боевых действиях, успели отметиться в советском кинематографе, где изображали технику времен Великой Отечественной войны.