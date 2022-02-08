Президента страны попросили спасти от гибели усадьбу в Калужской области

Елена Крижевская, фотограф и автор книг о Москве, обратилась к президенту страны. В письме она просит обратить внимание на усадьбу Воробьево в Калужской области.

До революции усадьба принадлежала Сергею Федорову - лейб-хирургу императорской семьи, преподавателю Военно-медицинской академии. В Первую мировую Федоров сопровождал Николая II и цесаревича Алексея в поездках на фронт.

Имение Воробьево близ Малоярославца Федоров обустраивал с 1897 года, здесь в 1904 году был построен дом в стиле модерн. Автором проекта считается известный архитектор Лев Кекушев. Также в Воробьеве появились бесплатная аптека и амбулатория для местных жителей.

После революции Федоров отказался эмигрировать из России, хотя его звал брат, и передал все строения государству. Несмотря на близость к императорской семье, Федоров избежал репрессий. Более того, получил благодарность от Реввоенсовета РСФСР, оперировал Серго Орджоникидзе, наблюдал сестру Владимира Ленина Марию Ульянову, консультировал медиков Кремлевской больницы.

После смерти Федорова в 1936 году, в Воробьеве организовали Дом отдыха, в годы Великой отечественной тут был эвакогоспиталь, а затем - санаторий, который действует и сейчас.

- Усадьба находится на территории и на балансе санатория "Воробьево". В 2016 году музей хирурга Федорова, расположенный в усадьбе, был закрыт, отопление отключено, здание с этого времени разрушается, - написала Крижевская на своей странице в соцсети. - 5 февраля 2021 года я направляла обращение в Министерство культуры, где описывала ужасающее состояние усадьбы. Получила ответ, что ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия будут проведены в течение 2021 года.

Однако, работы так и не начались. Дом Федорова, на котором установлена мемориальная доска, продолжает разрушаться. Санаторий в долгах и не может оплачивать в срок даже коммунальные платежи.

Елена Крижевская рассчитывает на реакцию главы государства, так как обещания Минкультуры не исполнены, а еще одну зиму памятник архитектуры не переживет.